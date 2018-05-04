Часть улиц перекроют в Краснодаре ко Дню Победы
Участок главной улицы — Красной — от Ленина до Мира закроют уже с 22:00 понедельника, 7 мая, до 17:00 вторника, 8 мая.
Участок главной улицы — Красной — от Ленина до Мира закроют уже с 22:00 понедельника, 7 мая, до 17:00 вторника, 8 мая.
Уже разработана временная схема расстановки дорожных знаков — по ней водителям предстоит объезжать перекрытый участок.
Движение транспорта будет ограничено в связи с размещением на улице Красной тематических выставочных площадок, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Кубани от
Отдельные участки улиц в центре города — в районе Театральной площади — тоже перекроют накануне Парада Победы.
В преддверии Дня Победы закрытие движения связано с проведением репетиций, установкой трибун, оборудования и другими организационными мероприятиями, а собственно 9 мая — с проведением торжественного прохождения войск Краснодарского гарнизона по Театральной площади и вечернего праздничного концерта, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы. Владимир Архипов, директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.
Для транспорта закроют:
Красную от Калинина до Длинной; Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; Красноармейскую от Длинной до Кузнечной — 3, 4 и 7 мая с 5:00 до 8:00 и 5 мая с 8:00 до 16:00;.
Красную от Длинной до Северной — 9 мая с 5:00 до 16:00;.
Буденного от Рашпилевской до Седина; Красноармейскую от Пашковской до Головатого — 9 мая с 5:00 до 23:00;.
Красную от Длинной до Калинина; Длинную от Рашпилевской до Коммунаров — 9 мая с 16:00 до 23:00;.
Рашпилевскую от Длинной до Северной — 9 мая с 11:00 до 12:30;.
Северную от Красной до Аэродромной — 9 мая с 14:00 до 17:00;.
Буденного от Красной до Красноармейской, вдоль здания администрации Краснодара — с 23:00 9 мая до 8:00 10 мая;.
среднюю и крайнюю правую полосы нечетной стороны Красной от Длинной до Буденного — с 23:00 9 мая до 8:00 10 мая.
От транспорта освободят улицы:
Красную от Калинина до Длинной; Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; Красноармейскую от Длинной до Калинина — 4 и 6 мая с 20:00 до 8:00 5 и 7 мая;.
Красную от Мира до Ленина — с 20:00 7 мая до 17:00 8 мая;.
Красную от Длинной до Северной; Длинную от Рашпилевской до Коммунаров; Буденного от Октябрьской до Седина; Красноармейскую от Пашковской до Головатого — с 16:30 8 мая до 16:00 9 мая;.
Северную от Кирова до Рашпилевской; Аэродромную от Северной до Рылеева — с 7:00 до 10:30 9 мая;.
Северную от Красной до Аэродромной — с 10:30 до 17:00 9 мая.
На всех участках улиц выставят соответствующие дорожные знаки и ограждения.