Часть улиц перекроют в Краснодаре ко Дню Победы

Уже разработана временная схема расстановки дорожных знаков — по ней водителям предстоит объезжать перекрытый участок.

Движение транспорта будет ограничено в связи с размещением на улице Красной тематических выставочных площадок, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. — Департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации КраснодараПресс-служба администрации Краснодара.

Отдельные участки улиц в центре города — в районе Театральной площади — тоже перекроют накануне Парада Победы.

В преддверии Дня Победы закрытие движения связано с проведением репетиций, установкой трибун, оборудования и другими организационными мероприятиями, а собственно 9 мая — с проведением торжественного прохождения войск Краснодарского гарнизона по Театральной площади и вечернего праздничного концерта, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы. Владимир Архипов, директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

Для транспорта закроют:

Красную от Калинина до Длинной; Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; Красноармейскую от Длинной до Кузнечной — 3, 4 и 7 мая с 5:00 до 8:00 и 5 мая с 8:00 до 16:00;.

Красную от Длинной до Северной — 9 мая с 5:00 до 16:00;.

Буденного от Рашпилевской до Седина; Красноармейскую от Пашковской до Головатого — 9 мая с 5:00 до 23:00;.

Красную от Длинной до Калинина; Длинную от Рашпилевской до Коммунаров — 9 мая с 16:00 до 23:00;.

Рашпилевскую от Длинной до Северной — 9 мая с 11:00 до 12:30;.

Северную от Красной до Аэродромной — 9 мая с 14:00 до 17:00;.

Буденного от Красной до Красноармейской, вдоль здания администрации Краснодара — с 23:00 9 мая до 8:00 10 мая;.

среднюю и крайнюю правую полосы нечетной стороны Красной от Длинной до Буденного — с 23:00 9 мая до 8:00 10 мая.

От транспорта освободят улицы:

Красную от Калинина до Длинной; Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; Красноармейскую от Длинной до Калинина — 4 и 6 мая с 20:00 до 8:00 5 и 7 мая;.

Красную от Мира до Ленина — с 20:00 7 мая до 17:00 8 мая;.

Красную от Длинной до Северной; Длинную от Рашпилевской до Коммунаров; Буденного от Октябрьской до Седина; Красноармейскую от Пашковской до Головатого — с 16:30 8 мая до 16:00 9 мая;.

Северную от Кирова до Рашпилевской; Аэродромную от Северной до Рылеева — с 7:00 до 10:30 9 мая;.

Северную от Красной до Аэродромной — с 10:30 до 17:00 9 мая.