В Воронежской области уберут 100 несанкционированных свалок
Эти требования выдвинули в прокуратуре.
Эти требования выдвинули в прокуратуре.
Прокуратура изучила, насколько внимательно в нашем регионе соблюдают законодательство об обращении с отходами. Нашлось немало нарушений. Значительная их часть связана с равнодушием властей. В итоге прокуроры потребовали убрать более ста несанкционированных свалок.
— В отдельных случаях предъявляются исковые заявления в суд о признании бездействия органов местного самоуправления, — комментируют в прокуратуре. — Они будут обязаны ликвидировать несанкционированные свалки.
Отметим, что в Лискинском, Рамонском, Россошанском, Таловском районах, Нововоронеже нашли нарушения в работе полигонов ТБО. Так что санкционированные свалки тоже не обходятся без проблем.