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15:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области уберут 100 несанкционированных свалок

Эти требования выдвинули в прокуратуре.

Источник: Reuters

Прокуратура изучила, насколько внимательно в нашем регионе соблюдают законодательство об обращении с отходами. Нашлось немало нарушений. Значительная их часть связана с равнодушием властей. В итоге прокуроры потребовали убрать более ста несанкционированных свалок.

— В отдельных случаях предъявляются исковые заявления в суд о признании бездействия органов местного самоуправления, — комментируют в прокуратуре. — Они будут обязаны ликвидировать несанкционированные свалки.

Отметим, что в Лискинском, Рамонском, Россошанском, Таловском районах, Нововоронеже нашли нарушения в работе полигонов ТБО. Так что санкционированные свалки тоже не обходятся без проблем.

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