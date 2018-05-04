В Воронежской области уберут 100 несанкционированных свалок

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Прокуратура изучила, насколько внимательно в нашем регионе соблюдают законодательство об обращении с отходами. Нашлось немало нарушений. Значительная их часть связана с равнодушием властей. В итоге прокуроры потребовали убрать более ста несанкционированных свалок.

— В отдельных случаях предъявляются исковые заявления в суд о признании бездействия органов местного самоуправления, — комментируют в прокуратуре. — Они будут обязаны ликвидировать несанкционированные свалки.