После матча 6 мая на «Самара-Арене» от болельщиков ждут предложения, отзывы

В воскресенье, 6 мая состоится второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена», сообщает ФК «Крылья Советов».

Так как практика проведения тестовых матчей на вновь построенных спортивных аренах направлена, прежде всего, на выявление возможных недочетов по эксплуатации стадиона с целью их дальнейшего устранения, болельщиков просят отнестись с пониманием ко всем возможным недочетам.

После второго тестового матча на «Самара-Арене» будет организован сбор конструктивных предложений и отзывов. Поделиться ими можно будет по многоканальному телефону: 8 (846) 200−01−27 (будет работать 6 и 7 мая), а также отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city. Все обращения будут обобщены и учтены в ходе подготовки к играм ЧМ-2018 в Самаре. Также рекомендуется помечать отзывы о тестовых матчах в социальных сетях хештегом #СамараАренаОтзыв, чтобы их было проще найти, обобщить и учесть в работе. Предложения и отзывы помогут сделать стадион на 100% готовым к Чемпионату мира по футболу.

Некоторые детали посещения «Самара-Арены».

Проход на территорию стадиона «Самара-Арена» начнется 6 мая с 14:00. Регламент безопасности тестовых матчей будет реализован в соответствие с правилами проведения матчей Чемпионата мира ФИФА. Они доступны здесь.

6 мая с 07:00 до 23:00 остановка транспорта на участках дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, Второй стадионной, Проездах №№ 2, 8, 10 будет запрещена.

Пройти к стадиону можно будет со стороны Северной парковки ул. Второй стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу. На территории гейтов будут работать волонтеры, которые подскажут дальнейшую навигацию по территории стадиона.

Проход со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.

Болельщиков просят приходить на стадион заранее: до, во время и после матча «Крылья Советов» — «Кубань» запланировано проведение яркой шоу-программы.

Парковка возле стадиона 6 мая действовать не будет. Для зрителей будут организованы перехватывающие парковки. Одна из них будет располагаться у ТЦ «Амбар». Там можно будет оставить машину и добраться до стадиона на шаттле S3. Вторая парковка находится у ТЦ «Мега». От нее можно отправиться на «Самара-Арену» на шаттле S2. Также будет доступна стоянка перед Аквапарком на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. До стадиона оттуда можно дойти по пешеходным тротуарам вдоль Волжского шоссе и улицы Арена 2018, а также по Московскому шоссе (маршрут будет начинаться от «Мерседес-центра»).

Болельщиков просят не приезжать на стадион на личном автотранспорте, пользоваться автобусами-шаттлами и скоростным трамваем. Добраться до стадиона «Самара-Арена», а также уехать со стадиона после завершения матча можно следующими способами (время работы маршрутов — с 13:00 до 22:00).