После матча 6 мая на «Самара-Арене» от болельщиков ждут предложения, отзывы
Болельщиков просят приходить на стадион заранее: до, во время и после матча «Крылья Советов"-«Кубань» запланировано проведение яркой
Болельщиков просят приходить на стадион заранее: до, во время и после матча «Крылья Советов"-«Кубань» запланировано проведение яркой
В воскресенье, 6 мая состоится второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена», сообщает ФК «Крылья Советов».
Так как практика проведения тестовых матчей на вновь построенных спортивных аренах направлена, прежде всего, на выявление возможных недочетов по эксплуатации стадиона с целью их дальнейшего устранения, болельщиков просят отнестись с пониманием ко всем возможным недочетам.
После второго тестового матча на «Самара-Арене» будет организован сбор конструктивных предложений и отзывов. Поделиться ими можно будет по многоканальному телефону:
Некоторые детали посещения «Самара-Арены».
Проход на территорию стадиона «Самара-Арена» начнется 6 мая с 14:00. Регламент безопасности тестовых матчей будет реализован в соответствие с правилами проведения матчей Чемпионата мира ФИФА. Они доступны здесь.
6 мая с 07:00 до 23:00 остановка транспорта на участках дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, Второй стадионной, Проездах №№ 2, 8, 10 будет запрещена.
Пройти к стадиону можно будет со стороны Северной парковки ул. Второй стадионной, а также со стороны конечных остановок
Проход со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.
Болельщиков просят приходить на стадион заранее: до, во время и после матча «Крылья Советов» — «Кубань» запланировано проведение яркой
Парковка возле стадиона 6 мая действовать не будет. Для зрителей будут организованы перехватывающие парковки. Одна из них будет располагаться у ТЦ «Амбар». Там можно будет оставить машину и добраться до стадиона на шаттле S3. Вторая парковка находится у ТЦ «Мега». От нее можно отправиться на «Самара-Арену» на шаттле S2. Также будет доступна стоянка перед Аквапарком на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. До стадиона оттуда можно дойти по пешеходным тротуарам вдоль Волжского шоссе и улицы Арена 2018, а также по Московскому шоссе (маршрут будет начинаться от «Мерседес-центра»).
Болельщиков просят не приезжать на стадион на личном автотранспорте, пользоваться
Болельщикам следует обратить внимание на то, что скоростной трамвай делает ограниченное количество остановок: Ж/д вокзал, ул. Красноармейская/Галактионовская, ул. Полевая/пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Стадион. На других остановках трамвай останавливаться не будет. Интервал движения трамвая — пять минут.