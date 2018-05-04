В Самарской области установлен особый противопожарный режим

Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.