Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ждут только сигнала»: Одесса готова сражаться вместе с ДНР и ЛНР
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Командир российского самолета умер по пути в Египет
Монголия обратилась к России за помощью
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
15:41 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области установлен особый противопожарный режим

В связи с установившейся жаркой погодой жителям и гостям Самарской области необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах!

Источник: AP 2018

Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231−00- 63, сообщает пресс-служба облправительства.

Все новости региона
В Самаре в "МТЛ Арене" сразятся за "Кубок Шихана" по киокусинкай
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет ботинок Ким Чен Ына
Литва начала называть Грузию по-новому
Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь