Половина россиян ждет от президента значительных изменений

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Почти половина россиян ждет от президента Владимира Путина «значительных изменений» в управлении страной. Граждан беспокоят социальные проблемы и вопрос пенсий, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом треть опрошенных считает, что президент при принятии решений мнением граждан не руководствуется.

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По мнению 37% опрошенных ФОМ граждан, Владимир Путин справляется с обязанностями президента лучше, чем в предыдущие сроки. 43% респондентов считают, что он справляется так же, 9% респондентов полагают, что хуже. Лично к господину Путину стали относиться хуже, чем в начале 2000-х, 14%. Чаще всего об ухудшении отношения к президенту отвечали в 2012 году (26%), когда в стране проходили массовые акции протеста против фальсификаций на выборах.

25% респондентов полагают, что «наиболее серьезные перемены» как к лучшему, так и к худшему в стране происходят благодаря Владимиру Путину. При этом столько же считают, что действующий президент ни на то, ни на другое не влияет вовсе. 30% говорят, что переменам к лучшему страна обязана президенту, негативные же вещи происходят в силу не зависящих от него причин.

По мнению 54% россиян, Владимир Путин в своих действиях в первую очередь руководствуется мнением граждан, 33% считают, что мнение россиян для него «не самое главное». Остальные ответить на вопрос затруднились. 84% граждан думают, что у президента есть «своя команда», на которую он опирается и которой доверяет.

При этом лишь 52% респондентов ответили, что в окружении Владимира Путина есть, на их взгляд, люди, которые влияют на его решения.

Среди таких персон назвали имя премьер-министра Дмитрия Медведева (5%), а также крупных предпринимателей, советников и помощников, депутатов и министров (все по 3%).

По сравнению с 2012 годом выросло число людей, которые хотели бы «значительных изменений» в управлении страной — с 44% до 48%. 21% россиян хотят изменений «незначительных», еще 20% устраивает все и сейчас, а 11% ответить на такой вопрос затруднились. На открытый вопрос о том, каких именно изменений они бы хотели, большинство опрошенных заявили, что ждут повышения пенсий (16%), 11% хотели бы «решения социальных проблем». Про «стабильность, мир» сказал лишь 1% респондентов.