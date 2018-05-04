МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
В ближайшие часы с сохранением на вечер пятницы в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в
В ближайшие часы с сохранением на вечер пятницы в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в
«По информации Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением в течение дня и вечером 4 мая местами по Москве ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС напоминили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье: в регионе также ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с.