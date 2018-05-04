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14:57 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

В ближайшие часы с сохранением на вечер пятницы в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

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«По информации Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением в течение дня и вечером 4 мая местами по Москве ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС напоминили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье: в регионе также ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

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