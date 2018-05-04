Деньги на ветер. В США на дорогу высыпались $600 тысяч
Тех, кто их собрал, уже ищет полиция.
Тех, кто их собрал, уже ищет полиция.
Забавный инцидент произошел в американском штате Индиана. У инкассаторского грузовика во время движения открылись задние двери, и на дорогу высыпалось несколько мешков с деньгами на сумму около 600 тысяч долларов.
О том, что произошло, водителю грузовика рассказал другой водитель. Тот вернулся на место и вызвал полицию, но было уже поздно. Свидетели происшествия не стали упускать возможность легкой наживы — они останавливали машины и собирали деньги.
Тех, кого полиция застала на месте, заставили вернуть банкноты, но большинство людей просто уехали. Теперь полиция их ищет и предлагает добровольно вернуть купюры, иначе им предъявят обвинения в краже.
Уже известно как минимум о нескольких подозреваемых — молодых людях на белом фургоне, которые умудрились утащить практически целый мешок наличностью, и водителе школьного автобуса, который активно подбирал доллары с дороги.