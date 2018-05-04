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14:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Деньги на ветер. В США на дорогу высыпались $600 тысяч

Тех, кто их собрал, уже ищет полиция.

Забавный инцидент произошел в американском штате Индиана. У инкассаторского грузовика во время движения открылись задние двери, и на дорогу высыпалось несколько мешков с деньгами на сумму около 600 тысяч долларов.

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О том, что произошло, водителю грузовика рассказал другой водитель. Тот вернулся на место и вызвал полицию, но было уже поздно. Свидетели происшествия не стали упускать возможность легкой наживы — они останавливали машины и собирали деньги.

Тех, кого полиция застала на месте, заставили вернуть банкноты, но большинство людей просто уехали. Теперь полиция их ищет и предлагает добровольно вернуть купюры, иначе им предъявят обвинения в краже.

Грузовик Brinks потерял 600 000 долларов наличными, когда его дверь открылась на трассе I-70. Люди перепрыгивали через заборы, чтобы набить свои карманы деньгами, но в полиции говорят, что им может быть предъявлено обвинение в краже.

Уже известно как минимум о нескольких подозреваемых — молодых людях на белом фургоне, которые умудрились утащить практически целый мешок наличностью, и водителе школьного автобуса, который активно подбирал доллары с дороги.

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