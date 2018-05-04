В Самаре артиллеристы проведут тренировку салюта, приуроченного ко Дню Победы
В ходе тренировки будет задействовано несколько десятков военнослужащих.
В ходе тренировки будет задействовано несколько десятков военнослужащих.
Во время репетиций праздничного парада 4 и 5 мая артиллерийские расчеты ЦВО произведут тренировочные залпы праздничного салюта, который состоится 9 мая в Самаре честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941−1945 года.
Артиллеристы соединения отработают порядок действий при выполнении выстрелов из различных видов оружия. В ходе тренировки будет задействовано несколько десятков военнослужащих.