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15:39 (мск), источник: Volga News

В Самаре артиллеристы проведут тренировку салюта, приуроченного ко Дню Победы

В ходе тренировки будет задействовано несколько десятков военнослужащих.

Во время репетиций праздничного парада 4 и 5 мая артиллерийские расчеты ЦВО произведут тренировочные залпы праздничного салюта, который состоится 9 мая в Самаре честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941−1945 года.

Артиллеристы соединения отработают порядок действий при выполнении выстрелов из различных видов оружия. В ходе тренировки будет задействовано несколько десятков военнослужащих.

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