Полицию Алматы переведут на усиленный режим службы

Источник: Tengrinews

С 7 по 9 мая в Алматы будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие для обеспечения общественного порядка и безопасности.

«Личный состав подразделений и служб ДВД и Национальной гвардии переведен на усиленный вариант несения службы. В период проведения ОПМ полицией Алматы будут усилены меры безопасности, в том числе в местах массового скопления людей и организации праздничного досуга. В проведении широкомасштабной профилактической отработки задействованы максимальные силы правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматы.

С учетом криминогенной обстановки разработаны маршруты пешего патрулирования, уплотнена дислокация экипажей дорожно-патрульной полиции, усилена работа круглосуточных постов полиции, расположенных по периметру города.