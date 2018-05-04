Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ начала «жесткую политику» в Черном море: Украина в панике
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
15-летнюю дочь Елены Воробей прооперировали в Германии
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Командир российского самолета умер по пути в Египет
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Тина Канделаки сильно похудела
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Серж Саргсян ушел в отставку
15:05 (мск), источник: Tengrinews

Полицию Алматы переведут на усиленный режим службы

В праздничные дни полиция Алматы усилит меры безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Источник: Tengrinews

С 7 по 9 мая в Алматы будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие для обеспечения общественного порядка и безопасности.

«Личный состав подразделений и служб ДВД и Национальной гвардии переведен на усиленный вариант несения службы. В период проведения ОПМ полицией Алматы будут усилены меры безопасности, в том числе в местах массового скопления людей и организации праздничного досуга. В проведении широкомасштабной профилактической отработки задействованы максимальные силы правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматы.

С учетом криминогенной обстановки разработаны маршруты пешего патрулирования, уплотнена дислокация экипажей дорожно-патрульной полиции, усилена работа круглосуточных постов полиции, расположенных по периметру города.

«Силами оперативных подразделений организовано проведение оперативно-поисковых мероприятий на рынках, в торговых точках, на вокзалах с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями. Параллельно представители миграционной службы проведут работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства», — отметил начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

Все новости региона
Полицию Алматы переведут на усиленный режим службы
Яд «Новичок» поставят под надзор из-за «дела Скрипалей»
Литва начала называть Грузию по-новому
Участник «Последнего героя» писатель Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь