Полицию Алматы переведут на усиленный режим службы
В праздничные дни полиция Алматы усилит меры безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В праздничные дни полиция Алматы усилит меры безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
С 7 по 9 мая в Алматы будет проводиться
«Личный состав подразделений и служб ДВД и Национальной гвардии переведен на усиленный вариант несения службы. В период проведения ОПМ полицией Алматы будут усилены меры безопасности, в том числе в местах массового скопления людей и организации праздничного досуга. В проведении широкомасштабной профилактической отработки задействованы максимальные силы правоохранительных органов», — говорится в сообщении
С учетом криминогенной обстановки разработаны маршруты пешего патрулирования, уплотнена дислокация экипажей
«Силами оперативных подразделений организовано проведение