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11:37 (мск), источник: РИАМО

Жить в Балашихе — гулять в Горенках и возвращаться из Москвы на такси

Житель Балашихи рассказал, чем гордятся жители города и за что можно не любить его отдаленные районы.

Источник: РИАМО

Балашиха является самым большим городом Московской области, а ее население составляет свыше 450 тысяч человек. Город, стоящий на двух реках — Пехорке и Горенке, был основан в 1830 году. Лев Толстой в своем романе «Анна Каренина» упомянул станцию «Обираловка», так раньше назывался один из районов города. Сейчас здесь построены современные спортивные комплексы, ледовая арена и центры для молодых ученых. Житель Балашихи Денис рассказал РИАМО о том, что выращивали первые жители этих мест, чем гордятся жители сегодня и за что он не любит удаленные районы города.

Про название «Балашиха»

По поводу названия существует несколько версий. Одну из них связывают с трактиром, который находился недалеко от «Владимирки» — современного Горьковского шоссе. Дело в том, что в некоторых восточных языках слово «балаш» означает постоялый двор. По другой версии, имя Балаш носил знатный татарин, который проживал в здешних местах. Самой правдоподобной считается история про деревню Блошино, которая впоследствии была переименована в Блошиху.

Ее жители занимались сбором и выращиванием блошника — разного рода лекарственных растений.

Жить в Балашихе, а работать в Москве

Я живу в Балашихе с рождения. Рядом с моим домом находится Дворец культуры и техники «Родник». В пешей доступности располагаются Пестовский парк, сквер Победы и спорткомплекс «Орион». Совсем рядом проходит Носовихинское шоссе.

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Некоторые мои друзья тоже живут здесь, а часть из них переехала в Москву. Есть и такие, кто по роду деятельности вынуждены были уехать в другие регионы.

Мне кажется, что на переезд влияет возраст. Пока ты молод, то хочется перебраться в столицу. А в более зрелом возрасте может произойти наоборот — появится желание обзавестись домиком в Подмосковье, а, может, где-нибудь в другом месте.

Если вообще говорить о транспортной доступности и дороге на работу, то от моего дома до Москвы можно добираться с одной пересадкой или без нее, в зависимости от того, какой маршрут выбрать. В среднем на дорогу уходит от 40 до 60 минут.

Центры для молодых ученых и палатки с шаурмой

Наш город старается идти в ногу со временем: здесь строятся новые транспортные развязки, детские площадки, спортивные комплексы, центры для молодых ученых и предпринимателей.

С магазинами и аптеками проблем тоже нет. Есть некоторые проблемы с местами в детских садах и вторая смена в школах.

Вообще, в Балашихе возводится много жилья. В связи с этим появляются и новые школы, детские сады, медучреждения, объекты культуры. Поэтому неудобства, связанные с нехваткой мест в детских садах и второй сменой в школе, вскоре удастся преодолеть.

Несмотря на то, что большое внимание уделяется благоустройству, до сих пор в городе можно увидеть деревянные бараки, устаревшие стадионы и палатки с шаурмой.

Зато у нас много салонов красоты, фитнес-центров и других объектов сферы услуг. Их вывески светятся почти в каждом втором доме. По крайней мере, вариантов, где сделать новую прическу, точно немало.
Источник: РИАМО

Прогулки по ухоженному центру и усадьбе Горенки

Мне очень нравятся ухоженные улицы, по крайней мере, центральные, наличие магазинов и большие современные спортивные центры «Орион», «Метеор» и Ледовый дворец «Арена Балашиха». Для детей и молодежи недавно появился Центр молодежного инновационного творчества «Я — уникум».

Жители города любят гулять в усадьбах Горенки и Пехра-Яковлевское. Гостям города могу посоветовать посмотреть памятники поэту Андрею Белому и ученому Дмитрию Рябушинскому, а также музей ПВО.

Пробки и закрытый мусорный полигон

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В Балашихе те же проблемы, что и во всех городах ближнего Подмосковья: пробки, переполненные автобусы и электрички в часы пик. Кроме того, больной темой многие годы для жителей Балашихи был мусорный полигон «Кучино». Но теперь его закрыли, и там идет рекультивация — случилось то, чего мы все давно ждали.

Большинство соседей — старожилы

Большая часть жильцов нашего дома — местные жители. Правда, в основном мы общаемся между собой на уровне «здравствуйте — до свидания».

Мои соседи имеют разный возраст — это и зрелые люди, и молодые пары с маленькими детьми, и пенсионеры.

Вечером лучше брать такси

Безопасность в городе, возможно, зависит от места проживания. Лично я проблем с этим никогда не испытывал, поскольку проживаю в центре. Правда, и среди моих соседей есть пара человек, у которых проблемы с алкоголем.

Гастарбайтеры есть, бомжей в последнее время вижу не так много. Вспоминается только бабушка, которая живет на вокзале в Железнодорожном, и мужчина на коляске, который просит подаяние на Горьковском шоссе в Балашихе.

Все-таки, если возвращаюсь домой очень поздно, вызываю такси.

Удивительные звуки и станция из романа Толстого

В микрорайоне Железнодорожный возле памятника Ленину находится центральная площадь. Если встать по центру и хлопнуть в ладоши, то можно услышать звук, похожий на велосипедный клаксон. Никто не может объяснить это явление.

Но особо жители гордятся тем, что Лев Толстой в своем романе «Анна Каренина» упомянул станцию «Обираловка». Так раньше назывался Железнодорожный.

Источник: РИАМО

Одиночество в отдаленных районах

В центре Балашихи есть два кинотеатра, но мне неудобно до них добираться. Чаще всего ездим смотреть новинки в Реутов.

Моими любимыми местами стали парк «Пехорка» и бульвар цветов в Железнодорожном. Также нравятся картинная галерея и Дворец культуры «Балашиха», которые проводят массу интересных культурных мероприятий.

В городе есть немало кафе для любителей разной кухни. Из заведений могу выделить караоке-бар «На новой волне», где можно вкусно поесть и при желании попеть любимые песни. Приятное впечатление оставила кальянная «Мята». Но, если хочется чего-то особенного, можно съездить и в Москву.

Не очень люблю отдаленные районы города. Туда, во-первых, тяжело добираться, а, во-вторых, там особо чувствуешь какую-то незащищенность, одиночество и уязвимость.
Источник: РИАМО

Город становится тесным

Конечно, я горжусь богатой историей своего города и теми людьми, которые преумножали его славу. Благодарен тем людям, с которыми вырос и познакомился в этом городе: родителям, друзьям, учителям.

Нелюбовь, если так можно выразиться, скорее связана с тем, что в городе становится тесно. Появляются новые жилые комплексы, и людей становится все больше и больше.

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