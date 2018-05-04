В Красноярском крае уроженец Узбекистана 16 лет прожил без паспорта
Полицейские помогли мужчине оформить новый документ.
Полицейские помогли мужчине оформить новый документ.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Уроженец Узбекистана получил паспорт Российской федерации спустя 16 лет после потери старого документа, передает
Как рассказал мужчина в полиции, в 28 лет они приехал в город Канск из Узбекистана с паспортом СССР, но через два года документ потерял, также было утеряно свидетельство о рождении.
С помощью правоохранителей мужчине удалось связаться с родственниками из РУ, которые помогли ему оформить повторное свидетельство о рождении.
После этого выходец из Узбекистана собрал пакет необходимых документов и принял присягу гражданина РФ.
Ранее в Астраханской области сняли с поезда 58-летнего таджикистанца с советским паспортом.
Выяснилось, что гражданин Таджикистана все годы со времени распада СССР жил с советским паспортом. Он узнал о том, что документ считается недействительным, лишь когда решил посетить родину.