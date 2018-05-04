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15:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полиция насчитала в Челябинской области свыше 84 тысяч мигрантов

Единый миграционный центр откроют в столице региона для помощи иностранцам.

Порядка 84,1 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства проживает на территории Челябинской области, доложила губернатору начальник управления по вопросам миграции регионального управления МВД России Светлана Селиверстова.

При этом трудовых мигрантов в области насчитывается около 17 тысяч человек. В 2017 год было оформлено лишь 1023 патента на трудовую деятельность. Чаще всего их приобретают граждане Таджикистана и Узбекистана. С целью получения образования на Южный Урал приехали 6,5 тыс. иностранцев. Специалисты характеризуют миграционную ситуацию как контролируемую.

«Доля внешних мигрантов не превышает 3% от численности населения области. Доля иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность, не превышает 1% от экономически активного населения, — уточняют в полиции. — При этом в регионе продолжает действовать запрет на привлечение иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, на работу в сфере пассажирских перевозок».

В ближайшее время при поддержке губернатора Бориса Дубровского в Челябинске создадут Единый миграционный центр. Прибывающие в область иностранные граждане смогут получить там весь комплекс услуг по принципу «одного окна». Это позволит исключить всевозможные посреднические услуги в сфере выдачи мигрантам поддельных документов.

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