Международный кинофестиваль в Волгограде подвёл итоги

В течение недели в Волгограде и Волжском демонстрировались фильмы, темой которых в этом году стали кинопутешествия. Были показаны 50 короткометражек и 23 детских фильма из 10 стран-участниц. Кроме того, в рамках фестиваля состоялись мастер-классы по анимации и театрально-цирковому искусству, музыкальные концерты и дискуссии.

Как уже сообщал РИАЦ, в этом году на конкурс пришло около 300 заявок — фильмы, снятые во всех странах мира. Общий хронометраж конкурсной программы составил более 15 часов. Большая часть участников — авторы из России и Германии, были также участники из Франции, Камбоджи, Китая, Греции, Испании, Кореи, Казахстана и Австрии. На конкурс поступило очень много сильных фильмов, поэтому выбор для авторитетного жюри был особенно сложным.

По мнению экспертов лучшими короткометражными фильмами фестиваля «Вкратце!» — 2018 стали: 1 место — «Скоро весна» (Россия, реж. Тамара Бочарова), 2 место — The Transfer/ «Сопровождение» (Германия, реж. Михаил Грудский), 3 место — «В объятиях моря» (Россия, реж. Дмитрий Моисеев). Приз зрительских симпатий получил фильм «Чудная баба» (Россия, реж. Данила Дунаев).