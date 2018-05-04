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17:23 (мск), источник: РИАЦ

Международный кинофестиваль в Волгограде подвёл итоги

В Волгограде завершился Международного фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце!» Он проходил уже в шестой раз.

В течение недели в Волгограде и Волжском демонстрировались фильмы, темой которых в этом году стали кинопутешествия. Были показаны 50 короткометражек и 23 детских фильма из 10 стран-участниц. Кроме того, в рамках фестиваля состоялись мастер-классы по анимации и театрально-цирковому искусству, музыкальные концерты и дискуссии.

Как уже сообщал РИАЦ, в этом году на конкурс пришло около 300 заявок — фильмы, снятые во всех странах мира. Общий хронометраж конкурсной программы составил более 15 часов. Большая часть участников — авторы из России и Германии, были также участники из Франции, Камбоджи, Китая, Греции, Испании, Кореи, Казахстана и Австрии. На конкурс поступило очень много сильных фильмов, поэтому выбор для авторитетного жюри был особенно сложным.

По мнению экспертов лучшими короткометражными фильмами фестиваля «Вкратце— 2018 стали: 1 место — «Скоро весна» (Россия, реж. Тамара Бочарова), 2 место — The Transfer/ «Сопровождение» (Германия, реж. Михаил Грудский), 3 место — «В объятиях моря» (Россия, реж. Дмитрий Моисеев). Приз зрительских симпатий получил фильм «Чудная баба» (Россия, реж. Данила Дунаев).

Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!» проводятся в Волгоградской области с 2013 года. Фестиваль включает кинопоказы, программы фестивалей-партнёров, конкурс по определенной тематике и определенному направлению, специальные события. Для режиссёров предусмотрено проведение мастер-классов, творческих лабораторий с участием немецких и российских экспертов в области кино и искусства. Каждый год основное направление фестиваля и тема конкурса меняются. Формат предполагает разнообразие программ и специальных мероприятий, получение нового коммуникативного и творческого опыта.

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