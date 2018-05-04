В Санкт-Петербурге до 300 тысяч увеличили штраф за немытые фасады
А плохо отремонтированный фасад дома обойдется в миллион.
А плохо отремонтированный фасад дома обойдется в миллион.
Государственная
— За прошедшую неделю специалистами ГАТИ составлено 34 протокола за содержание фасадов нежилых зданий в загрязненном и неисправном состоянии, а также за отсутствие знаков адресации на объектах нежилого фонда, — рассказали в
Напомним, что ранее Жилищный комитет сообщал, что в центре города помоют более 700 фасадов домов.