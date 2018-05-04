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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге до 300 тысяч увеличили штраф за немытые фасады

А плохо отремонтированный фасад дома обойдется в миллион.

Источник: Комсомольская правда

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сегодня сообщила, что в городе увеличили штрафы за грязные и аварийные фасады зданий. В закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» внесли изменения, и теперь собственники зданий будут платить за плохой ремонта фасадов от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За грязные фасады — от 100 до 300 тысяч рублей. Контролировать чистоту и качество ремонта по прежнему будут сотрудники ГАТИ.

— За прошедшую неделю специалистами ГАТИ составлено 34 протокола за содержание фасадов нежилых зданий в загрязненном и неисправном состоянии, а также за отсутствие знаков адресации на объектах нежилого фонда, — рассказали в пресс-службе инспекции. В том числе, на этой неделе за грязные фасады оштрафовали «Максидом», «ГЭСТ ХАУЗ» и «ВИТАБАНК», добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее Жилищный комитет сообщал, что в центре города помоют более 700 фасадов домов.

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