В Санкт-Петербурге до 300 тысяч увеличили штраф за немытые фасады

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сегодня сообщила, что в городе увеличили штрафы за грязные и аварийные фасады зданий. В закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» внесли изменения, и теперь собственники зданий будут платить за плохой ремонта фасадов от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За грязные фасады — от 100 до 300 тысяч рублей. Контролировать чистоту и качество ремонта по прежнему будут сотрудники ГАТИ.