В Волгоградской области состоится татарский праздник «Сабантуй»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Светлоярского района, кроме местных коллективов, на празднике выступят гости из Казани, Астрахани, Калмыкии, Татарстана и других районов региона. Зрители увидят концерт художественной самодеятельности, национальные спортивные конкурсы, соревнования, показательные выступления наездников. Этот праздник — хорошая возможность поближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, его обычаями, национальной кухней и костюмами. Отметим, в Светлоярском районе проживают 60 национальностей. Второе место по численности после русского населения здесь занимают татары. Добавим, сабантуй в переводе с татарского — торжество в честь сева яровых. «Сабан» означает яровые или плуг, а «туй» — свадьба, торжество. Не так давно ЮНЕСКО признало праздник национальным достоянием.