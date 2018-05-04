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16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Центр парусного спорта в Воронеже начнут строить в 2019 году

Объем инвестиций оценивается в 902 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Центр парусного спорта на левом берегу воронежского водохранилища начнут строить в 2019 году. Об этом полпреду президента РФ в ЦФО Алексею Гордееву и врио губернатора Александру Гусеву рассказали представители компании ООО «Газпром инвестгазификация», выступающей заказчиком объекта, в пятницу, 4 мая. Проектно-сметную документацию планируется разработать концу 2018 года.

— На сегодняшний день решается вопрос объединения двух участков и их оформления, ведутся проектно-изыскательские работы. Наша задача, чтобы мы уже к марту следующего года вышли с готовой экспертизой и с наступлением теплого времени приступили к строительно-монтажным работам, — рассказал представитель компании.

По словам врио руководителя управления физкультуры и спорта Владимира Кадурина, проект Центра парусного спорта потерпел изменения. Поскольку спортивный объект станет частью обновленной набережной, сначала планируется провести работы на участке берега Воронежского водохранилища. На 2019 год по программе «Газпром детям» на строительство объекта заложены средства в размере 902 млн рублей.

Центр будет располагаться на улице Арзамасской, 2а. Тендер на проектирование объекта в конце августа 2017 года выиграло петербургское АО «Проектный институт № 1». Институт согласился выполнить работы за 55 млн рублей. Подрядчик должен подготовить проект спортивного комплекса с водными дистанциями, пирсами, трибунами и помещениями для хранения судов. Исполнитель обязуется выполнить работы за 11 месяцев.

Контекст

Строительство Центра парусного спорта — часть концепции развития левого берега водохранилища. В проекте предусмотрено строительство еще двух спортсооружений — Центра гребли на байдарках и каноэ и Центра спортивной гимнастики. На отрезке между Чернавским и Вогресовским мостами запланировали возвести храмовый комплекс в честь Святителя Митрофана и торговый центр «Европа». На Левом берегу проложат прогулочные и велосипедные маршруты, построят кафе, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря.

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