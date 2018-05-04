«Летний кинотеатр» откроется в субботу на площади Маркина

5 мая в 20.30 на площади Маркина состоится тестовое открытие «Летнего кинотеатра» под открытым небом. Первым фильмом, который увидят нижегородцы, станет классика кинематографа ХХ века — «Римские каникулы» 1953 года: романтическая история принцессы Анны и американского журналиста Джо Брэдли. Фильм получил три премии Оскар и внесен в национальный реестр фильмов, имеющих особое культурное, историческое или эстетическое значение.

Проект «Летний кинотеатр» реализуется ежегодно на территории Нижнего Новгорода муниципальным автономным учреждением культуры «Рождественская сторона». Кинопоказы под открытым небом проходят по субботам на площади Маркина в хорошую погоду. В 2017 году было принято решение развить новую площадку для реализации проекта в сквере имени Свердлова. Здесь кинопоказы будут проходить каждые две недели по средам.