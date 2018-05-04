Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ждут только сигнала»: Одесса готова сражаться вместе с ДНР и ЛНР
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Командир российского самолета умер по пути в Египет
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Тина Канделаки сильно похудела
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
15:48 (мск), источник: Newsroom24.ru

«Летний кинотеатр» откроется в субботу на площади Маркина

Но фильм покажут только при хорошей погоде.

5 мая в 20.30 на площади Маркина состоится тестовое открытие «Летнего кинотеатра» под открытым небом. Первым фильмом, который увидят нижегородцы, станет классика кинематографа ХХ века — «Римские каникулы» 1953 года: романтическая история принцессы Анны и американского журналиста Джо Брэдли. Фильм получил три премии Оскар и внесен в национальный реестр фильмов, имеющих особое культурное, историческое или эстетическое значение.

Показ фильма, как уточняют организаторы, состоится только при благоприятных погодных условиях. Вход на мероприятие свободный.

Справка

Проект «Летний кинотеатр» реализуется ежегодно на территории Нижнего Новгорода муниципальным автономным учреждением культуры «Рождественская сторона». Кинопоказы под открытым небом проходят по субботам на площади Маркина в хорошую погоду. В 2017 году было принято решение развить новую площадку для реализации проекта в сквере имени Свердлова. Здесь кинопоказы будут проходить каждые две недели по средам.

Все новости региона
 Двое маленьких детей погибли на пожаре в Дивеевском районе
Глава городского департамента строительства Щеголев пойман на взятке
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет ботинок Ким Чен Ына
Литва начала называть Грузию по-новому
Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь