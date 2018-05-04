Съезд с КАД на Московское шоссе перекроют на восемь часов
Движение по Кольцевой автодороге Петербурга в ночь на 7 мая скорректируют дорожные работы.
Движение по Кольцевой автодороге Петербурга в ночь на 7 мая скорректируют дорожные работы.
О предстоящих ограничениях предупреждает начальник территориального ситуационного центра ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
В ведомстве сообщили, что съезд № 10 с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область перекроют на восемь часов. Движение для автомобилистов будет закрыто с десяти вечера 6 мая до шести утра 7 мая.
Неудобство связано с началом работ по ремонту технических устройств организации дорожного движения. Подрядчик установит временные дорожные знаки, место также оградят водоналивными барьерами и световой сигнализацией, а об ограничении напомнят на табло.