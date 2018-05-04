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16:19 (мск), источник: Фонтанка

Съезд с КАД на Московское шоссе перекроют на восемь часов

Движение по Кольцевой автодороге Петербурга в ночь на 7 мая скорректируют дорожные работы.

О предстоящих ограничениях предупреждает начальник территориального ситуационного центра ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В ведомстве сообщили, что съезд № 10 с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область перекроют на восемь часов. Движение для автомобилистов будет закрыто с десяти вечера 6 мая до шести утра 7 мая.

Неудобство связано с началом работ по ремонту технических устройств организации дорожного движения. Подрядчик установит временные дорожные знаки, место также оградят водоналивными барьерами и световой сигнализацией, а об ограничении напомнят на табло.

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