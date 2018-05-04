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16:22 (мск), источник: Клопс.ru

Власти Калининградской области утвердили правила продажи алкоголя на время ЧМ

В Калининградской области утверждены правила продажи спиртных напитков во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Источник: Клопс.ru

В границах транспортного периметра стадиона на Острове будет запрещено продавать алкоголь в стеклянной таре. Ограничения будут действовать на этом участке 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня 2018 года.

Вторая территория имеет радиус 500 метров по прямой от центра фан-зоны у Дома Советов. Продавать и употреблять спиртное в стеклянной таре здесь нельзя будет с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, а также с 13 по 15 июля 2018 года.

«Обращаем внимание предпринимателей на то, что все объекты, осуществляющие торговлю в радиусе двух километров вокруг стадиона, подпадающие под ограничения, должны были пройти процедуру согласования FIFA», — подчеркнули в ведомстве. В марте в Калининграде разработали порядок продажи алкоголя во время ЧМ-2018.

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