Власти Калининградской области утвердили правила продажи алкоголя на время ЧМ

Источник: Клопс.ru

В границах транспортного периметра стадиона на Острове будет запрещено продавать алкоголь в стеклянной таре. Ограничения будут действовать на этом участке 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня 2018 года.

Вторая территория имеет радиус 500 метров по прямой от центра фан-зоны у Дома Советов. Продавать и употреблять спиртное в стеклянной таре здесь нельзя будет с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, а также с 13 по 15 июля 2018 года.