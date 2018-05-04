Власти Калининградской области утвердили правила продажи алкоголя на время ЧМ
В Калининградской области утверждены правила продажи спиртных напитков во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В Калининградской области утверждены правила продажи спиртных напитков во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В границах транспортного периметра стадиона на Острове будет запрещено продавать алкоголь в стеклянной таре. Ограничения будут действовать на этом участке 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня 2018 года.
Вторая территория имеет радиус 500 метров по прямой от центра
«Обращаем внимание предпринимателей на то, что все объекты, осуществляющие торговлю в радиусе двух километров вокруг стадиона, подпадающие под ограничения, должны были пройти процедуру согласования FIFA», — подчеркнули в ведомстве. В марте в Калининграде разработали порядок продажи алкоголя во время ЧМ-2018.