В Зеленоградске закроют проезд к морю по улице Гагарина

— В прежние годы автомобилисты подъезжали к пляжу по улице Гагарина, создавая серьёзные заторы — зачастую на то, чтобы разъехаться на узкой улице, водителям приходилось простаивать в ожидании значительную часть времени. Чтобы в новом курортном сезоне путь к морю не стал проблемой из-за автомобильных пробок, власти городского округа предусмотрели объездной маршрут по Приморскому (Железнодорожному) проезду. Дорога, начинающаяся от ж/д переезда, выведет автомобилистов прямо к новой оборудованной парковке на 500 мест, — сообщили в администрации.

Улица Гагарина будет доступна только для пешеходов и велосипедистов — соответствующие дорожные знаки на ней уже установили, также утвердили новую схему движения.

«К 1 июня Приморский проезд будет полностью заасфальтирован. Работы проведёт инвестор за свой счёт, — рассказал глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой. — Автомобилисты смогут оставлять машины на оборудованной бесплатной парковке, которая открылась осенью прошлого года, и затем направляться к морю, где к началу курортного сезона появятся два новых спуска».