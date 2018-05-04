В Зеленоградске закроют проезд к морю по улице Гагарина
Власти Зеленоградска закроют для транспорта улицу Гагарина. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.
Власти Зеленоградска закроют для транспорта улицу Гагарина. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.
— В прежние годы автомобилисты подъезжали к пляжу по улице Гагарина, создавая серьёзные заторы — зачастую на то, чтобы разъехаться на узкой улице, водителям приходилось простаивать в ожидании значительную часть времени. Чтобы в новом курортном сезоне путь к морю не стал проблемой
Улица Гагарина будет доступна только для пешеходов и велосипедистов — соответствующие дорожные знаки на ней уже установили, также утвердили новую схему движения.
«К 1 июня Приморский проезд будет полностью заасфальтирован. Работы проведёт инвестор за свой счёт, — рассказал глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой. — Автомобилисты смогут оставлять машины на оборудованной бесплатной парковке, которая открылась осенью прошлого года, и затем направляться к морю, где к началу курортного сезона появятся два новых спуска».
Отметим, что новую схему опробовали во время мирового чемпионата фейерверков.