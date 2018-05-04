Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Пятилетняя девочка поразила соцсети «прической Эйнштейна»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17:28 (мск), источник: Калининград.Ru

В Зеленоградске закроют проезд к морю по улице Гагарина

Власти Зеленоградска закроют для транспорта улицу Гагарина. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

— В прежние годы автомобилисты подъезжали к пляжу по улице Гагарина, создавая серьёзные заторы — зачастую на то, чтобы разъехаться на узкой улице, водителям приходилось простаивать в ожидании значительную часть времени. Чтобы в новом курортном сезоне путь к морю не стал проблемой из-за автомобильных пробок, власти городского округа предусмотрели объездной маршрут по Приморскому (Железнодорожному) проезду. Дорога, начинающаяся от ж/д переезда, выведет автомобилистов прямо к новой оборудованной парковке на 500 мест, — сообщили в администрации.

Улица Гагарина будет доступна только для пешеходов и велосипедистов — соответствующие дорожные знаки на ней уже установили, также утвердили новую схему движения.

«К 1 июня Приморский проезд будет полностью заасфальтирован. Работы проведёт инвестор за свой счёт, — рассказал глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой. — Автомобилисты смогут оставлять машины на оборудованной бесплатной парковке, которая открылась осенью прошлого года, и затем направляться к морю, где к началу курортного сезона появятся два новых спуска».

Отметим, что новую схему опробовали во время мирового чемпионата фейерверков.

Все новости региона
 «Работы много, а времени нет»: чего ждать от масштабного ремонта дорог в Ка
Камеры «Безопасного города» фиксируют «обнимашки и целовашки» на стоянке пе
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Литва начала называть Грузию по-новому
Россия обыгрывает Францию после первого периода матча ЧМ
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
Биологи из США успешно испытали первое лекарство от алкоголизма
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь