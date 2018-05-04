Семь нижегородцев представлены к госнаградам указом президента РФ
Семь нижегородцев представлены к госнаградам указом президента РФ. Опубликованный на официальном
Семь нижегородцев представлены к госнаградам указом президента РФ. Опубликованный на официальном
За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены директор по поставкам АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» Леонид Ваганов и старший
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей Коваленко.
За заслуги в
Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено заведующей кафедрой НГАСУ Анне Гельфонд.
За большой вклад в развитие архивного дела и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела развития архивного комитета по делам архивов региона Галина Шестакова.