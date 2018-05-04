Семь нижегородцев представлены к госнаградам указом президента РФ

Источник: AP 2018

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены директор по поставкам АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» Леонид Ваганов и старший вице-президент по управлению российскими проектами «АСЭ» Сергей Олонцев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден вице-президент «АСЭ» Олег Шперле. Звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» присвоено директору нижегородского проектного института «АСЭ» Игорю Бронникову.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей Коваленко.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ректор НГТУ им. Алексеева Сергей Дмитриев.

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено заведующей кафедрой НГАСУ Анне Гельфонд.