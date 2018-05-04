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16:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Семь нижегородцев представлены к госнаградам указом президента РФ

Семь нижегородцев представлены к госнаградам указом президента РФ. Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации указ был подписан 3 мая 2018 года.

Источник: AP 2018

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены директор по поставкам АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» Леонид Ваганов и старший вице-президент по управлению российскими проектами «АСЭ» Сергей Олонцев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден вице-президент «АСЭ» Олег Шперле. Звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» присвоено директору нижегородского проектного института «АСЭ» Игорю Бронникову.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей Коваленко.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ректор НГТУ им. Алексеева Сергей Дмитриев.

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено заведующей кафедрой НГАСУ Анне Гельфонд.

За большой вклад в развитие архивного дела и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела развития архивного комитета по делам архивов региона Галина Шестакова.

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