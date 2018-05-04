Минкульт пожаловался в Генпрокуратуру на продюсеров фильма «Защитники»

Источник: РИА "Новости"

Кинокомпании получили государственные деньги на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств, объяснил министр: «В этом списке немало жуликов».

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Всего министерство вместе с государственным Фондом Кино в процессе проверки выявило 22 кинокомпании, которые не выполнили обязательства перед бюджетом. Эти компании либо не вернули полученные из бюджета деньги, либо получили деньги на безвозвратной основе, но не сняли саму картину. Министр культуры Владимир Мединский назвал три таких кинокомпании — «Да Студия», которая получила деньги на мультфильм «Сергий Радонежский», «Контакт медиа» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве») и Enjoy Movies (фильм «Защитники»).

До этого Минкульт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить другие пять кинокомпаний. Те кинокомпании получили деньги не от Фонда кино, а от самого Минкульта.