Смольный снес ярмарку Минпромторга на Малой Конюшенной

Визит стал сюрпризом для торговцев. По их словам, они не ожидали, что городские власти будут чинить препятствия ярмарке под эгидой Минпромторга, и были уверены, что торгуют на законных основаниях.

В комитете по контролю за имуществом, которому подчиняется ЦПЭИГИ, на момент публикации не смогли прокомментировать ситуацию. Но по словам сотрудников ведомства, работающих на месте, предприниматели не смогли подтвердить свои права на территорию.

Оператором ярмарки выступает ООО «Городской праздник». Его представитель Павел Асламов отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. В комитете по потребительскому рынку подтвердили, что компания, действительно, выиграла тендер Минпрмторга на проведение ярмарки в Петербурге и обратилась в Смольный за содействие в ее проведении. Там компании о том, какие документы необходимо предоставить, чтобы попасть в реестр ярмарок и предупредили, что в ином случае торговля будет незаконной. Однако ООО «Городской праздник» то ли не захотел, то ли не успел пройти эти процедуры. «Участка на Малой Конюшенной в реестре ярмарок не значится», — прокомментировали в комитете по потребительскому рынку.