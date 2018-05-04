Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина
Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17:43 (мск), источник: Фонтанка

Смольный снес ярмарку Минпромторга на Малой Конюшенной

Смольный снес ярмарку Минпромторга в центре Петербурга.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Как сообщили «Фонтанке» ее участники, сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества прибыли на Малую Конюшенную улицу около 13.00 и постановили прекратить торговлю. Около 15.00 начался демонтаж павильонов.

Визит стал сюрпризом для торговцев. По их словам, они не ожидали, что городские власти будут чинить препятствия ярмарке под эгидой Минпромторга, и были уверены, что торгуют на законных основаниях.

В комитете по контролю за имуществом, которому подчиняется ЦПЭИГИ, на момент публикации не смогли прокомментировать ситуацию. Но по словам сотрудников ведомства, работающих на месте, предприниматели не смогли подтвердить свои права на территорию.

Оператором ярмарки выступает ООО «Городской праздник». Его представитель Павел Асламов отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. В комитете по потребительскому рынку подтвердили, что компания, действительно, выиграла тендер Минпрмторга на проведение ярмарки в Петербурге и обратилась в Смольный за содействие в ее проведении. Там компании о том, какие документы необходимо предоставить, чтобы попасть в реестр ярмарок и предупредили, что в ином случае торговля будет незаконной. Однако ООО «Городской праздник» то ли не захотел, то ли не успел пройти эти процедуры. «Участка на Малой Конюшенной в реестре ярмарок не значится», — прокомментировали в комитете по потребительскому рынку.

© Фонтанка. Ру.

Все новости региона
 Никто не хотел получить табло
Криптокороль умер
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Литва начала называть Грузию по-новому
Россия обыгрывает Францию после первого периода матча ЧМ
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
Биологи из США успешно испытали первое лекарство от алкоголизма
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь