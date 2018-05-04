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17:13 (мск), источник: Югополис

С 1 июня в центре Сочи вступят в силу транспортные ограничения

Нововведения приурочены к проведению ЧМ по футболу и будут действовать более полутора месяцев.

С 1 июня по 17 июля в районе Морпорта будет полностью перекрыта улица Несебрская — она станет пешеходной. Ограничения также затронут улицы Войкова, Кооперативная, Москвина, переулок Электрический. На отдельных участках улиц Поярко и Воровского в сторону Курортного проспекта будет введено одностороннее движение, а на Орджоникидзе — двустороннее движение автотранспорта. Подробная информация о транспортном обеспечении Чемпионата мира FIFA 2018 в Сочи опубликована на сайте администрации города.

Кроме этого, в связи с проведением Фестиваля болельщиков FIFA изменятся пешеходные маршруты возле площади Южного мола. В дни проведения мероприятий с 14 часов до полуночи проход на набережную со стороны Морского порта будет закрыт. Исключение сделают только для маломобильных групп населения и родителей с детьми в колясках.

Монтаж временной инфраструктуры на площади Южного мола начнётся 10 мая. Внутри площадки возведут огромный сценический комплекс, фуд-корт, презентационный стенд города-организатора Сочи, инфраструктуру для СМИ, установят 10 футбольных аттракционов, дисплеи спонсоров FIFA, а также технические зоны для организаторов и артистов. Свои ворота перед болельщиками фан-зона распахнет 14 июня в 14 часов. Официальная церемония открытия площадки начнется в 17.00, а через час на огромном экране стартует прямая трансляция первого матча со стадиона «Лужники» в Москве, где встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

На площадке Фестиваля болельщиков FIFA будут показаны все матчи Чемпионата мира FIFA 2018. Если игры на разных стадионах в российских городах-организаторах начинаются в одно время, приоритет будет отдан более зрелищному матчу, право выбора трансляции FIFA оставляет за собой. После каждого показа на фан-зоне в Сочи предусмотрен новый концертный блок.

Культурная программа Фестиваля болельщиков FIFA в Сочи сформирована на 25 дней. Ежедневно с 14.00 до полуночи между трансляциями матчей на сцене будут выступать мировые звезды и популярные отечественные исполнители..

Площадка Южного мола будет закрыта 29 июня, а также 4, 5, 8, 9, 12, и 13 июля. Это дни отдыха, когда не будут проводиться матчи ЧМ-2018, сообщает пресс-служба городской администрации.

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