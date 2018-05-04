С 1 июня в центре Сочи вступят в силу транспортные ограничения
Нововведения приурочены к проведению ЧМ по футболу и будут действовать более полутора месяцев.
Нововведения приурочены к проведению ЧМ по футболу и будут действовать более полутора месяцев.
С 1 июня по 17 июля в районе Морпорта будет полностью перекрыта улица Несебрская — она станет пешеходной. Ограничения также затронут улицы Войкова, Кооперативная, Москвина, переулок Электрический. На отдельных участках улиц Поярко и Воровского в сторону Курортного проспекта будет введено одностороннее движение, а на Орджоникидзе — двустороннее движение автотранспорта. Подробная информация о транспортном обеспечении Чемпионата мира FIFA 2018 в Сочи опубликована на сайте администрации города.
Кроме этого, в связи с проведением Фестиваля болельщиков FIFA изменятся пешеходные маршруты возле площади Южного мола. В дни проведения мероприятий с 14 часов до полуночи проход на набережную со стороны Морского порта будет закрыт. Исключение сделают только для маломобильных групп населения и родителей с детьми в колясках.
Монтаж временной инфраструктуры на площади Южного мола начнётся 10 мая. Внутри площадки возведут огромный сценический комплекс,
На площадке Фестиваля болельщиков FIFA будут показаны все матчи Чемпионата мира FIFA 2018. Если игры на разных стадионах в российских
Культурная программа Фестиваля болельщиков FIFA в Сочи сформирована на 25 дней. Ежедневно с 14.00 до полуночи между трансляциями матчей на сцене будут выступать мировые звезды и популярные отечественные исполнители..
Площадка Южного мола будет закрыта 29 июня, а также 4, 5, 8, 9, 12, и 13 июля. Это дни отдыха, когда не будут проводиться матчи ЧМ-2018, сообщает