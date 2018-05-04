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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Риск пожаров в Молдове сохраняется: синоптики «обновили» желтый код метеоопасности

Сегодня, 4 мая, синоптики продлили желтый код метеоопасности, действующий в центре и на юге страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 64% 761 мм рт. ст. 4 м/с

Предупреждение не затронуло север Молдовы. Желтый код будет действовать до 7 мая. До этого времени будет сохраняться риск возникновения пожаров в стране.

Ранее сообщалось, что в период до 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

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