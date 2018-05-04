Гаджи Гаджиев и еще 9 экс-тренеров «Крыльев» пробегут по полю «Самара Арены»
Перед игрой бывшие наставники клуба сделают круг почета по полю новой арены в честь дня рождения «КС».
Перед игрой бывшие наставники клуба сделают круг почета по полю новой арены в честь дня рождения «КС».
Вторую тестовую игру на «Самара Арене», которая пройдет 6 мая, посетят бывшие главные тренеры «Крыльев Советов». В этот день в 17:00 «Крылья» встретятся с краснодарской «Кубанью». Об этом сообщает
— На поле перед началом матча выйдут Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов, Геннадий Сарычев и Александр Цыганков, — рассказали в «КС».
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Напомним, вторая тестовая игра на «Самара Арене» начнется в 17:00. В рамках 37 тура «Крылья Советов» примут «Кубань».