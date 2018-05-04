Гаджи Гаджиев и еще 9 экс-тренеров «Крыльев» пробегут по полю «Самара Арены»

Вторую тестовую игру на «Самара Арене», которая пройдет 6 мая, посетят бывшие главные тренеры «Крыльев Советов». В этот день в 17:00 «Крылья» встретятся с краснодарской «Кубанью». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.