Автобус от Волгаря до площади Революции получил 80 номер

Источник: Комсомольская правда

Автобусам, которые ходят из Волгаря к площади Революции, дали номер. Они будут ходить по 80 маршруту, который внесли в муниципальный реестр автобусных маршрутов. До этого общественный транспорт ходил без номера.

Курсировать автобусы будут по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской и Куйбышева.

Отправляться автобусы из Волгаря будут каждый час с 6:30 до 10:30 и каждый час с 14:30 до 19:30.