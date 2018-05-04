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16:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобус от Волгаря до площади Революции получил 80 номер

Маршрут внесли в муниципальный реестр.

Источник: Комсомольская правда

Автобусам, которые ходят из Волгаря к площади Революции, дали номер. Они будут ходить по 80 маршруту, который внесли в муниципальный реестр автобусных маршрутов. До этого общественный транспорт ходил без номера.

Курсировать автобусы будут по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской и Куйбышева.

Отправляться автобусы из Волгаря будут каждый час с 6:30 до 10:30 и каждый час с 14:30 до 19:30.

От площади Революции автобусы будут отходить каждый час с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00.

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