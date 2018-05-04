Существование бога опровергнуто математически

Математик Дэвид Вольперт (David Wolpert) из Института Санта-Фе (США) математически формализовал невозможность существования всеведущего существа. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученый использует понятие «машина вывода» (англ. Inference Devices) — устройство, которое способно получать информацию о Вселенной с помощью наблюдений за текущими процессами, сохранять их в памяти и правильно предсказывать их итог. Таким устройством может быть сверхъестественное существо или ученый, вооруженный суперкомпьютером с неограниченными возможностями.

Согласно формальной логике, машина способна ответить на вопрос о состоянии Вселенной в данный момент времени, однако и сам вопрос и способ, с помощью которого был получен ответ, зависят от состояния самой Вселенной. Иными словами, законы Вселенной накладывают ограничения на то, что устройство способно знать. То же самое касается и способности предсказать будущее состояние. По словам Вольперта, это можно рассматривать как расширенный аналог высказывания, что любое предсказание будущего не учитывает влияние самого предсказания на будущее.

Математик продемонстрировал, что в одной и той же Вселенной не могут существовать две «машины вывода» со свободной волей и всезнанием. Например, двое ученых — Боб и Алиса — обладают неограниченными вычислительными способностями. «Свободная воля» в данном случае определяется как способность Боба задать себе вопрос, не ограничивая возможные вопросы, которые способна задать себе Алиса, и наоборот. Тогда возникнет парадоксальная ситуация, когда Боб не может предсказать, что подумает Алиса, если последняя попробует предсказать, о чем не думает Боб. Вольперт в шутку называет свое утверждение «доказательством монотеизма».