Существование бога опровергнуто математически
Математик Дэвид Вольперт (David Wolpert) из Института
Математик Дэвид Вольперт (David Wolpert) из Института
Математик Дэвид Вольперт (David Wolpert) из Института
Ученый использует понятие «машина вывода» (англ. Inference Devices) — устройство, которое способно получать информацию о Вселенной с помощью наблюдений за текущими процессами, сохранять их в памяти и правильно предсказывать их итог. Таким устройством может быть сверхъестественное существо или ученый, вооруженный суперкомпьютером с неограниченными возможностями.
Согласно формальной логике, машина способна ответить на вопрос о состоянии Вселенной в данный момент времени, однако и сам вопрос и способ, с помощью которого был получен ответ, зависят от состояния самой Вселенной. Иными словами, законы Вселенной накладывают ограничения на то, что устройство способно знать. То же самое касается и способности предсказать будущее состояние. По словам Вольперта, это можно рассматривать как расширенный аналог высказывания, что любое предсказание будущего не учитывает влияние самого предсказания на будущее.
Математик продемонстрировал, что в одной и той же Вселенной не могут существовать две «машины вывода» со свободной волей и всезнанием. Например, двое ученых — Боб и Алиса — обладают неограниченными вычислительными способностями. «Свободная воля» в данном случае определяется как способность Боба задать себе вопрос, не ограничивая возможные вопросы, которые способна задать себе Алиса, и наоборот. Тогда возникнет парадоксальная ситуация, когда Боб не может предсказать, что подумает Алиса, если последняя попробует предсказать, о чем не думает Боб. Вольперт в шутку называет свое утверждение «доказательством монотеизма».
Вольперт также показывает, что одну и ту же «машину вывода» в разные моменты времени можно рассматривать как две разные «машины вывода», существующие в одной и той же Вселенной. Согласно «доказательству монотеизма», это невозможно, поэтому всеведущее существо со свободной волей может существовать только в определенный момент времени.