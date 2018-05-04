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17:29 (мск), источник: КрымPress

В Москве установили скамейки «Крымский мост»

Пять скамеек с официальным логотипом «Крымский мост» появились в популярных местах отдыха жителей и гостей российской столицы.

Они установлены на разных территориях Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ЦПКиО им. М. Горького» (Парк Горького): в Нескучном саду, на набережных Москвы-реки — Воробьевской и Андреевской, в Партере — центральной зоне для прогулок и занятий спортом. Скамейки выполнены в форме букв, составляющих слова «Крымский мост». Спинки напоминают одну из судоходных арок. Сооружения из металла имеют длину 5 метров, они покрыты краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста.

Напомним, в прошлом году скамейки с названием Крымского моста были установлены на двух берегах Керченского пролива: с таманской стороны в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», с керченской — на горе Митридат. Это наиболее высокие точки с обзорным видом на мост в Крым.

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