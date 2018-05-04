В Москве установили скамейки «Крымский мост»
Пять скамеек с официальным логотипом «Крымский мост» появились в популярных местах отдыха жителей и гостей российской столицы.
Пять скамеек с официальным логотипом «Крымский мост» появились в популярных местах отдыха жителей и гостей российской столицы.
Они установлены на разных территориях Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ЦПКиО им. М. Горького» (Парк Горького): в Нескучном саду, на набережных
Напомним, в прошлом году скамейки с названием Крымского моста были установлены на двух берегах Керченского пролива: с таманской стороны в районе памятника