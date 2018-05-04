В Москве установили скамейки «Крымский мост»

Они установлены на разных территориях Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ЦПКиО им. М. Горького» (Парк Горького): в Нескучном саду, на набережных Москвы-реки — Воробьевской и Андреевской, в Партере — центральной зоне для прогулок и занятий спортом. Скамейки выполнены в форме букв, составляющих слова «Крымский мост». Спинки напоминают одну из судоходных арок. Сооружения из металла имеют длину 5 метров, они покрыты краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста.