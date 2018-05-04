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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Парусник «Крузенштерн» ушел во второй рейс 2018 года

Барк «Крузенштерн» отправился во второй рейс 2018 года в среду, 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

На рейде возле польской Гдыни парусник поджидал знаменитый барк «Седов». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, этим летом парусники ожидает не одна встреча в море и в иностранных портах.

Этот рейс «Крузенштерна» продлится 58 суток. Барк посетит порты Германии, Норвегии, Польши, Франции, зайдет на Фарерские острова. Возвращение парусника в Калининград запланировано на 28 июня.

Практику на борту проходят 115 курсантов. Это воспитанники БГАРФ, КМРК, Астраханского государственного технического университета и Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа.

9 мая парусник ждут в немецком Гамбурге, где судно примет участие в праздновании очередной годовщины порта.

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