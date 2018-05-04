Парусник «Крузенштерн» ушел во второй рейс 2018 года
Барк «Крузенштерн» отправился во второй рейс 2018 года в среду, 2 мая.
Барк «Крузенштерн» отправился во второй рейс 2018 года в среду, 2 мая.
На рейде возле польской Гдыни парусник поджидал знаменитый барк «Седов». Как сообщает
Этот рейс «Крузенштерна» продлится 58 суток. Барк посетит порты Германии, Норвегии, Польши, Франции, зайдет на Фарерские острова. Возвращение парусника в Калининград запланировано на 28 июня.
Практику на борту проходят 115 курсантов. Это воспитанники БГАРФ, КМРК, Астраханского государственного технического университета и
9 мая парусник ждут в немецком Гамбурге, где судно примет участие в праздновании очередной годовщины порта.