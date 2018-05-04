Игра с огнем: пяти ТЦ в Севастополе грозит закрытие

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что проверка затронула 17 объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории района.

«В ходе проверки было установлено, что торговые центры “Адриа”, “Бриз”, “Авикс”, “Максимум”, “Капитан”, “Новацентр”, “Апельсин”, “Добрострой”, “Метро”, “Новус” (4 объекта), “Волна”, “Омега” и место проведения досуга “Best Quest” эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. Наиболее распространенными нарушениями являются загромождение подходов к пожарным кранам и эвакуационным выходам, неисправность системы противопожарного оповещения, несвоевременное обслуживание средств пожаротушения», — говорится в сообщении.

По результатам выявленных нарушений прокуратура вынесла 48 постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес хозяйствующих субъектов прокуратурой внесены 15 представлений об устранении нарушений, в суд предъявлены пять исковых заявлений о запрете деятельности торговых объектов.

Кроме того, в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).