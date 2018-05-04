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18:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Пляжи откроют в июне: уровень Волги у Самары упал на полметра

Половодье в Самарской области отступило. Об этом стало известно в пятницу, 4 мая, на брифинге в главном управлении МЧС России по Самарской области.

Источник: AP 2018

— Паводок в регионе завершился. Гидроузел Жигулевской ГЭС начал постепенно снижать объемы сброса воды. Уровень воды уже снизился на 50 сантиметров. К 12 мая объем сбросов постепенно сократится до 12 тысяч кубометров в секунду. Уровень воды в Саратовском водохранилище у Самары достигнет 30 метров, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

В 2018 году уровень рек был выше средних многолетних значений. Сыграли свою роль обильные осадки. В конце марта высота снежного покрова достигала 50 см — это 294% от нормы.

— В результате таяния снега в Тимофеевке Ставропольского района и Нижнем Санчелеево были подтоплены жилые дома и территории. В Нижнем Санчелеево в воде остаются 30 приусадебных участков, это связано с высоким уровнем грунтовых вод. Дачи на полуострове Копылово в Тольятти затопило из-за сбросов через гидроузел Жигулевской ГЭС, — рассказал Олег Бойко.

В 2018 году максимальный сброс ГЭС достигал 27 тысяч кубометров в секунду. Пиковый уровень подъема воды был зафиксирован 24 апреля на отметке 32 метра 37 сантиметров. Сбросы в этом году были начаты на 10 дней раньше, чем они осуществлялись ежегодно. Спасатели заранее оповестили население о паводке, случаев провала людей под лед не было.

До конца мая уровень воды достигнет 28−29 метров. Все пляжи должны быть открыты к 15—20 июня.

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