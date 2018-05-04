Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ приняла жесткие меры в Черном море: Украина напугана - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
17Time 100
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17:19 (мск), источник: Популярная механика

InSight и спутники MarCO: NASA готовит грандиозную экспедицию на Марс

Уже совсем скоро ракета Atlas V доставит на Марс исследовательский модуль InSight вместе с новой спутниковой системой Mars Cube One. С их помощью астрономы надеются узнать, что превратило Марс из богатой океанами планеты в безжизненную пустыню.

Ранним субботним утром с базы ВВС США Вандеберга в Калифорнии стартует ракета Atlas V, которая доставит на Марс аппарат InSight. Внешне он очень похож на другой исследовательский модуль, Phoenix, который приземлился на Марсе в 2008 году. На борту InSight находится высокочувствительный сейсмометр для измерения «марсотрясений», а также тепловой сканер, которые умеет самостоятельно закапываться в грунт на глубину до трех метров.

Все это, разумеется, поможет NASA лучше понимать особенности геологической активности Марса, что в свою очередь позволит ученым восстановить историю планеты. Считается, что Марс претерпел радикальные изменения и превратился из богатого водой мира в каменистую пустыню — и астрономы хотят понять, что именно привело к таким переменам.

Mars Cube One: мал, да удал

На этот раз InSight отправляется на исследование Красной планеты не один: вместе с ним полетят «близнецы» из проекта Mars Cube One (сокр. MarCO). По словам Энн Маринэн (Anne Marinan), инженера из MarCO в NASA JPL, это первая космическая миссия подобного формата. «Мы впервые продемонстрируем возможности малых спутников с нестандартными деталями, которые можно просто купить у производителей, в агрессивной среде космоса… Если эксперимент пройдет удачно, то он будет иметь огромное значение для будущих миссий и откроет целый спектр новых возможностей», считает она.

Габариты MarCO CubeSats составляют всего 36,6 см х 24,3 см х 11,8 см. По факту, это крошечные космические аппараты, которые будут летать по собственным орбитам в течение шестимесячного путешествия. Они послужат ретрансляторами, необходимыми для входа в атмосферу, спуска и посадки InSight. Если все пройдет по плану, то они будут предоставлять команде астрономов информацию о приземлении посадочного модуля в режиме реального времени (конечно, с учетом восьмиминутной задержки, необходимой для того, чтобы сигнал добрался от Марса до Земли). Информация будет разделена на два типа: индикация основных событий (к примеру, развертывание парашюта и окончательное приземление), а также показатели датчиков, включая данные о температуре и расчетной высоте во время спуска сквозь атмосферу.

Проблемы космических путешествий

Посадка будет проходить по тому же сценарию, что и у Phoenix в 2008 году. Для контролируемого приземления InSight будет использовать небольшие ракетные двигатели, после чего развернет парашют, сбросит тепловой экран, выдвинет амортизационные посадочные опоры и в самом конце запустит 12 тормозных двигательных установок, что обеспечит ему максимальное смягчение посадки и безопасное приземление. После этого исследовательский аппарат проведет на поверхности два года, внимательно исследуя геологическую активность Марса.

Основная проблема во время подобных экспедиций — это установление надежного канала связи. Раньше это требовало развертки больших блюдцеобразных антенн, благодаря которым можно было передавать данные на Землю. В случае MarCO CubeSats технология шагнула вперед: на нем будет протестирована сравнительно небольшая плоская антенна с высоким коэффициентом усиления, которая была специально разработана для передачи данных между планетами.

Заключение

По прогнозам инженеров, в будущем небольшие спутники CubeSats смогут не только служить в качестве вспомогательного оборудования, но и самостоятельно заниматься наукой. Увы, в настоящее время мощности двигателей MarCO недостаточно для того, чтобы замедлить аппарат и позволить ему приземлиться на планету, так что они будут просто наблюдать за тем, как InSight приземляется на планету. Выполнив свою работу, они продолжат путешествие по космосу, направившись в сторону Солнца. Специалисты отмечают, что уже существует целый ряд разработок в области двигателей нового поколения, которые можно использовать на CubeSats в дальнейшем: ионные двигатели, электродвигатели, малогабаритные двигатели Холла и даже привычные нам двигатели на химическом топливе, модифицированные особым образом — выбор у инженеров NASA большой.

Со временем небольшие, многофункциональные спутники начнут понемногу заменять более крупные космические корабли, занимаясь полным спектром научной работы, от сканирования и фотографирования Земли до спектрометрии атмосферы и радарных функций. По мере совершенствования технологий станет возможным исследование поясов астероидов и атмосфер газовых гигантов, так что тайны Солнечной системы уже в ближайшем будущем начнут открываться любознательному человечеству.

Василий Макаров.

 Витамины: полное собрание заблуждений
Как стать снайпером: основы снайперского дела
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Литва начала называть Грузию по-новому
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет ботинок Ким Чен Ына
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь