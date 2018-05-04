Кузница фейкотворчества: ТОП-6 мифов о Крымском мосте

Источник: РИА "Новости"

За строительством этого уникального для России сооружения следил весь мир. А уж насколько транспортный переход важен для Крыма и его жителей, и говорить не приходится. Спустя более четырех лет после воссоединения полуострова с Россией регион, наконец, будет связан с материковой частью страны сухопутной «линией жизни».

Открытие моста через Керченский пролив также будет означать и полную и окончательную транспортную независимость Крыма от Украины, поэтому не удивительно, что на протяжении всех этапов возведения перехода «стройка века» подвергалась информационным нападкам со стороны украинских чиновников, политиков, СМИ и общественности. На эту тему было сделано огромное количество заявлений и публикаций, большая часть которых — это заблуждения или же откровенные фейки, укладывающиеся в концепцию развязанной против России и Крыма информационной войны.

Сайт РИА Новости Крым представляет подборку основных мифов о Крымском мосте, появлявшихся в разное время в различных масс-медиа, а также опровержений этих информационных фантомов, сделанных как специалистами, так и самим временем.

Миф № 1: «Мост — это голограмма с «Мосфильма»

Наиболее абсурдным и курьезным, а потому и самым памятным, в длинном списке информационных выдумок о «стройке века» является статья, размещенная в сентябре прошлого года в одном из украинских интернет-изданий.

По словам автора этого по-своему оригинального опуса, моста в Крым на самом деле не существует, а фото со стройплощадки — это грамотно снятая на киностудии «Мосфильм» пластилиновая игрушечная модель транспортного перехода. При этом установленная мостостроителями железнодорожная арка, по версии издания, является голограммой.

«Все обратили внимание на слишком уж красочные картинки установки железнодорожного пролета на опоры весом в шесть тысяч тонн. Солнце нежно освещает акваторию, кораблики плывут, гудят. Голограмма, однозначно», — говорится в публикации.

Журналист просто не поверил, что российские специалисты смогли изготовить и установить арочный пролет весом более 6 тысяч тонн, заявив, что в России нет технологий, способных создать такие детали.

Своего рода «вишенкой на торте» этого информационного недоразумения представляется утверждение автора о том, что украинские «боевые пловцы давно уже разбомбили жалкие попытки русских забить сваи» будущего сооружения.

Ничего, кроме смеха, подобные публикации вряд ли могут вызвать, а потому опровергать их и вообще как-то комментировать просто бессмысленно. Лучшее доказательство ложности и абсурдности подобных сообщений — это результаты работы мостостроителей, которые можно наблюдать как по прямым видеотрансляциям со стройплощадки, так и воочию, приехав в Керчь или на Тамань.

Миф № 2: «Мост рухнет из-за сложной геологии и воздействия льда»

Видимо, смирившись с тем, что Крымский мост все же существует и, более того, возводится ударными темпами, эксперты, журналисты, блогеры, политики и правозащитники всех мастей, значительная часть которых весьма далека от строительной сферы, принялись утверждать, что транспортный переход хоть и будет построен, но очень быстро обрушится.

Говорилось, в частности, о том, что образовывающиеся в Азовском море и Керченском проливе льдины повредят опоры моста. Кроме того, шла речь о том, что «илистое дно» пролива и «грязевые вулканы», а также «тектонические разломы» и высокая сейсмическая активность в этой зоне будут способствовать «проседанию опор» и не позволят транспортному переходу простоять долго.

Но в данном случае эти доводы — скорее голубая мечта ненавистников России и Крыма, нежели объективная оценка ситуации.

Тектонические разломы, по словам специалистов, находятся на значительном расстоянии от транспортного перехода и на глубине в несколько десятков километров. Активных смещений по ним не наблюдается, при том, что разломы покрыты многокилометровым слоем твердых глинистых грунтов. А значит, в этом аспекте конструкциям моста ничего не угрожает.

Также Крымский мост надежно защищен от сейсмических воздействий. В частности, для защиты сооружения использованы специальные устройства — шок-трансмиттеры. Они установлены между опорами и пролетами моста и обеспечивают жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой. Во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам.

Как отмечают специалисты, сама конструкция транспортного перехода изначально спроектирована таким образом, чтобы максимально снизить уровень сейсмического воздействия. Это и относительно небольшие пролеты, и большое количество опор, и наклонные сваи в фундаментах опор. Благодаря этим и другим реализованным проектным решениям Крымский мост сможет выдержать и 9-балльное землетрясение.

Сложная геология дна Керченского пролива также была учтена проектировщиками. Поэтому при строительстве сваи погружались на разную глубину, с учетом свойств коренных пород. В частности, максимальная глубина, на которую были погружены сваи, составляет 94 метра. Это высота 30-этажного здания. Следовательно, аргументы по поводу того, что мост «просядет» из-за илистого дна и грязевого вулканизма, также являются несостоятельными.

Что касается ледовых масс, в суровые зимы мостовые опоры действительно могут быть подвержены их воздействию. Возможные влияния ледовых нагрузок (сплошной ровный лед, битый лед, торосы) на конструктив перехода в разных частях акватории были тщательно изучены и смоделированы учеными. Результаты этих исследований были учтены при выработке окончательных проектных решений. Тем не менее, при необходимости из Новороссийска готовы прибыть спецсуда для дробления ледовых полей.

Миф № 3: «После установки железнодорожной арки просели опоры»

Настоящий всплеск появления информационных фантомов о Крымском мосте пришелся на конец лета — первую половину осени прошлого года, когда проводились сложные операции по транспортировке и установке автодорожной и железнодорожной арок сооружения. Так, в сентябре 2017-го один из пользователей-блогеров со ссылкой на неких «знакомых из Крыма» заявил, что после установки железнодорожной арки якобы «одна опора просела на метр, вторая — на полтора». По словам автора поста, «просадка опор продолжается», «работы приостановлены» и «никто не знает, что делать». При этом строителям якобы велено «соблюдать молчание». Благодаря таким же блогерам и средствам массовой информации, не утруждающим себя проверкой публикуемых сведений, сенсационная «новость» очень быстро разошлась по украинскому сегменту Интернета.

Но дезинформация была незамедлительно опровергнута самими мостостроителями. Как заявили в инфоцентре «Крымский мост», строительство перехода идет в штатном режиме, а появившаяся в Сети информация о якобы просевших опорах «основана на фантазиях и домыслах авторов материалов».

Об отсутствии превышений расчетных параметров напряжений и деформаций конструкций моста после установки железнодорожной арки заявили и специалисты, которые отслеживали весь процесс с помощью размещенных на самой арке и фарватерных опорах датчиков.

Миф № 4: «Мостостроители не смогли состыковать пролеты»

Февраль 2018 года ознаменовался очередным фейком о Крымском мосте имени украинских СМИ. Основываясь на снимках стройплощадки со спутника, журналисты заявили, что строители якобы не смогли состыковать металлические пролеты автомобильной дороги в море на участке «Насыпь — Фарватер» в районе Керченского полуострова. Авторы «сенсации» даже подсчитали «погрешность»: около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту. Разумеется, «новость» подхватили другие украинские масс-медиа, с удовольствием смакуя версии, что такое могло возникнуть в результате «технических просчетов» или же «проседания крайних опор в месте стыковки моста».

На самом деле СМИ, по умыслу или по незнанию, неверно интерпретировали данные с фотографий. На самом деле ни них изображен стандартный технологический процесс. Надвинутая двухкилометровая нить металлоконструкций для установки в проектное положение разрезается на определенные отрезки (плети), после чего опускается на опоры. Ход этих работ был заснят, вырван из контекста всей процедуры и выдан журналистами за «нестыковку» пролетов.

Миф № 5: «Украина арестовала судно с песком для «стройки века»

Относительно свежая «утка» украинских масс-медиа о Крымском мосте, датированная апрелем этого года. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об аресте российского судна, которое якобы незаконно добывало песок в Каркинитском заливе Черного моря для строительства транспортного перехода. По ходатайству прокуратуры суд арестовал судно, находящееся в порту города Южный Одесской области.

Мостостроители информацию украинского генпрокурора опровергли, заявив, что на стройке перехода необходимости в песке уже давно не существует. Притом, что ранее песок на стройплощадку доставляли с территории Краснодарского края сухопутными перевозками.

Миф № 6: «Треснувший Крымский мост откроют 9 мая»

Одно из средств массовой информации опубликовало сразу несколько «дез» в одной статье. Одна из них касается того, что движение по автодорожной части Крымского моста планировалось торжественно открыть 9 мая, в День Победы, другая — что одна из опор транспортного перехода якобы треснула. Такие «выводы» пользователи сделали на основе фотографии 256-й фарватерной опоры, окруженной строительными лесами, на которой якобы «отчетливо видно две трещины».

Относительно даты открытия в СМИ ходили разные слухи. Но на прошлой неделе заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» (компания-генподрядчик) Леонид Рыженькин четко заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено во второй половине мая этого года.