Кузница фейкотворчества: ТОП-6 мифов о Крымском мосте
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. До запуска движения по автодорожной части Крымского моста остаются считанные недели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. До запуска движения по автодорожной части Крымского моста остаются считанные недели.
За строительством этого уникального для России сооружения следил весь мир. А уж насколько транспортный переход важен для Крыма и его жителей, и говорить не приходится. Спустя более четырех лет после воссоединения полуострова с Россией регион, наконец, будет связан с материковой частью страны сухопутной «линией жизни».
Открытие моста через Керченский пролив также будет означать и полную и окончательную транспортную независимость Крыма от Украины, поэтому не удивительно, что на протяжении всех этапов возведения перехода «стройка века» подвергалась информационным нападкам со стороны украинских чиновников, политиков, СМИ и общественности. На эту тему было сделано огромное количество заявлений и публикаций, большая часть которых — это заблуждения или же откровенные фейки, укладывающиеся в концепцию развязанной против России и Крыма информационной войны.
Сайт РИА Новости Крым представляет подборку основных мифов о Крымском мосте, появлявшихся в разное время в различных
Миф № 1: «Мост — это голограмма с «Мосфильма»
Наиболее абсурдным и курьезным, а потому и самым памятным, в длинном списке информационных выдумок о «стройке века» является статья, размещенная в сентябре прошлого года в одном из украинских
По словам автора этого
«Все обратили внимание на слишком уж красочные картинки установки железнодорожного пролета на опоры весом в шесть тысяч тонн. Солнце нежно освещает акваторию, кораблики плывут, гудят. Голограмма, однозначно», — говорится в публикации.
Журналист просто не поверил, что российские специалисты смогли изготовить и установить арочный пролет весом более 6 тысяч тонн, заявив, что в России нет технологий, способных создать такие детали.
Своего рода «вишенкой на торте» этого информационного недоразумения представляется утверждение автора о том, что украинские «боевые пловцы давно уже разбомбили жалкие попытки русских забить сваи» будущего сооружения.
Ничего, кроме смеха, подобные публикации вряд ли могут вызвать, а потому опровергать их и вообще
Миф № 2: «Мост рухнет
Видимо, смирившись с тем, что Крымский мост все же существует и, более того, возводится ударными темпами, эксперты, журналисты, блогеры, политики и правозащитники всех мастей, значительная часть которых весьма далека от строительной сферы, принялись утверждать, что транспортный переход хоть и будет построен, но очень быстро обрушится.
Говорилось, в частности, о том, что образовывающиеся в Азовском море и Керченском проливе льдины повредят опоры моста. Кроме того, шла речь о том, что «илистое дно» пролива и «грязевые вулканы», а также «тектонические разломы» и высокая сейсмическая активность в этой зоне будут способствовать «проседанию опор» и не позволят транспортному переходу простоять долго.
Но в данном случае эти доводы — скорее голубая мечта ненавистников России и Крыма, нежели объективная оценка ситуации.
Тектонические разломы, по словам специалистов, находятся на значительном расстоянии от транспортного перехода и на глубине в несколько десятков километров. Активных смещений по ним не наблюдается, при том, что разломы покрыты многокилометровым слоем твердых глинистых грунтов. А значит, в этом аспекте конструкциям моста ничего не угрожает.
Также Крымский мост надежно защищен от сейсмических воздействий. В частности, для защиты сооружения использованы специальные устройства —
Как отмечают специалисты, сама конструкция транспортного перехода изначально спроектирована таким образом, чтобы максимально снизить уровень сейсмического воздействия. Это и относительно небольшие пролеты, и большое количество опор, и наклонные сваи в фундаментах опор. Благодаря этим и другим реализованным проектным решениям Крымский мост сможет выдержать и 9-балльное землетрясение.
Сложная геология дна Керченского пролива также была учтена проектировщиками. Поэтому при строительстве сваи погружались на разную глубину, с учетом свойств коренных пород. В частности, максимальная глубина, на которую были погружены сваи, составляет 94 метра. Это высота 30-этажного здания. Следовательно, аргументы по поводу того, что мост «просядет»
Что касается ледовых масс, в суровые зимы мостовые опоры действительно могут быть подвержены их воздействию. Возможные влияния ледовых нагрузок (сплошной ровный лед, битый лед, торосы) на конструктив перехода в разных частях акватории были тщательно изучены и смоделированы учеными. Результаты этих исследований были учтены при выработке окончательных проектных решений. Тем не менее, при необходимости из Новороссийска готовы прибыть спецсуда для дробления ледовых полей.
Миф № 3: «После установки железнодорожной арки просели опоры»
Настоящий всплеск появления информационных фантомов о Крымском мосте пришелся на конец лета — первую половину осени прошлого года, когда проводились сложные операции по транспортировке и установке автодорожной и железнодорожной арок сооружения. Так, в сентябре 2017-го один из
Но дезинформация была незамедлительно опровергнута самими мостостроителями. Как заявили в инфоцентре «Крымский мост», строительство перехода идет в штатном режиме, а появившаяся в Сети информация о якобы просевших опорах «основана на фантазиях и домыслах авторов материалов».
Об отсутствии превышений расчетных параметров напряжений и деформаций конструкций моста после установки железнодорожной арки заявили и специалисты, которые отслеживали весь процесс с помощью размещенных на самой арке и фарватерных опорах датчиков.
Миф № 4: «Мостостроители не смогли состыковать пролеты»
Февраль 2018 года ознаменовался очередным фейком о Крымском мосте имени украинских СМИ. Основываясь на снимках стройплощадки со спутника, журналисты заявили, что строители якобы не смогли состыковать металлические пролеты автомобильной дороги в море на участке «Насыпь — Фарватер» в районе Керченского полуострова. Авторы «сенсации» даже подсчитали «погрешность»: около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту. Разумеется, «новость» подхватили другие украинские
На самом деле СМИ, по умыслу или по незнанию, неверно интерпретировали данные с фотографий. На самом деле ни них изображен стандартный технологический процесс. Надвинутая двухкилометровая нить металлоконструкций для установки в проектное положение разрезается на определенные отрезки (плети), после чего опускается на опоры. Ход этих работ был заснят, вырван из контекста всей процедуры и выдан журналистами за «нестыковку» пролетов.
Миф № 5: «Украина арестовала судно с песком для «стройки века»
Относительно свежая «утка» украинских
Мостостроители информацию украинского генпрокурора опровергли, заявив, что на стройке перехода необходимости в песке уже давно не существует. Притом, что ранее песок на стройплощадку доставляли с территории Краснодарского края сухопутными перевозками.
Миф № 6: «Треснувший Крымский мост откроют 9 мая»
Одно из средств массовой информации опубликовало сразу несколько «дез» в одной статье. Одна из них касается того, что движение по автодорожной части Крымского моста планировалось торжественно открыть 9 мая, в День Победы, другая — что одна из опор транспортного перехода якобы треснула. Такие «выводы» пользователи сделали на основе фотографии 256-й фарватерной опоры, окруженной строительными лесами, на которой якобы «отчетливо видно две трещины».
Относительно даты открытия в СМИ ходили разные слухи. Но на прошлой неделе заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» (компания-генподрядчик) Леонид Рыженькин четко заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено во второй половине мая этого года.
Что касается данных о якобы треснувшей опоры, они также не соответствуют действительности. На самом деле в кадр попал кабель, тень от которого создала иллюзию «трещин». При этом леса, пояснил Леонид Рыженькин, установлены и у других опор, поскольку на них монтируются электронные датчики слежения за состоянием конструкций моста.