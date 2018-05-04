Директор волгоградского детсада признана лучшим управленцем страны
Руководитель центра развития ребенка № 5 Тракторозаводского района Волгограда Екатерина Фролова стала «Менеджером года».
Руководитель центра развития ребенка № 5 Тракторозаводского района Волгограда Екатерина Фролова стала «Менеджером года».
Конкурс среди лучших управленцев страны проводят Международная академия менеджмента и Вольного экономического общества России.
Проект призван способствовать повышению роли управленческих кадров в развитии отечественной экономики: он несет в себе серьезную мотивационную составляющую, признавая и отмечая заслуги лучших руководителей.