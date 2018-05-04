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17:43 (мск), источник: РИАЦ

Директор волгоградского детсада признана лучшим управленцем страны

Руководитель центра развития ребенка № 5 Тракторозаводского района Волгограда Екатерина Фролова стала «Менеджером года».

Конкурс среди лучших управленцев страны проводят Международная академия менеджмента и Вольного экономического общества России.

Проект призван способствовать повышению роли управленческих кадров в развитии отечественной экономики: он несет в себе серьезную мотивационную составляющую, признавая и отмечая заслуги лучших руководителей.

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