СМИ: Пол Маккартни получил из рук Елизаветы II Орден кавалеров почета

Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Экс-участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни в пятницу получил Орден кавалеров почета за достижения в области музыки. Как сообщает агентство Press Association, награду сэр Пол принял из рук королевы Елизаветы II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце.

Агентство приводит заявление 75-летнего музыканта, который упомянул в этой связи своих родителей. «Для меня и для моей семьи — это огромная честь, и я думаю, насколько сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если они смогли бы это увидеть», — сказал он.

Королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров почета в прошлом году.

Высокая награда была приурочена к юбилею музыканта.

Теперь же музыкант получает возможность после своей фамилии ставить аббревиатуру названия ордена — CH.

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Его обладателями могут быть лишь 65 человек стран Содружества, не считая иностранцев, которые удостаиваются звания почетного кавалера этого ордена. Среди кавалеров ордена — писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн. В прошлом этого ордена были удостоены премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль (1874−1965), ученый Стивен Хокинг (1942−2018).