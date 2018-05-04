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17:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пол Маккартни получил из рук Елизаветы II Орден кавалеров почета

Королева представила музыканта к этой награде в 2017 году.

Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Экс-участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни в пятницу получил Орден кавалеров почета за достижения в области музыки. Как сообщает агентство Press Association, награду сэр Пол принял из рук королевы Елизаветы II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце.

Агентство приводит заявление 75-летнего музыканта, который упомянул в этой связи своих родителей. «Для меня и для моей семьи — это огромная честь, и я думаю, насколько сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если они смогли бы это увидеть», — сказал он.

Пол Маккартни с супругой Нэнси Шевелл

Королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров почета в прошлом году.

Высокая награда была приурочена к юбилею музыканта.

Теперь же музыкант получает возможность после своей фамилии ставить аббревиатуру названия ордена — CH.

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Его обладателями могут быть лишь 65 человек стран Содружества, не считая иностранцев, которые удостаиваются звания почетного кавалера этого ордена. Среди кавалеров ордена — писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн. В прошлом этого ордена были удостоены премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль (1874−1965), ученый Стивен Хокинг (1942−2018).

Маккартни вместе с остальными членами ливерпульской четверки стал кавалером ордена Британской империи еще в 1965 году, а в 1997 году был введен в рыцари, после чего его стали именовать с приставкой «сэр». При этом его коллега по группе, единственный кроме Маккартни до сих пор здравствующий битл, барабанщик Ринго Старр, получил рыцарский титул лишь спустя 20 лет, в декабре прошлого года.

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