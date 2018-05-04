Движение грузовиков возле воронежского стадиона «Локомотив» запретят почти на 2 месяца
Мера связана с проведением чемпионата мира по футболу.
Мера связана с проведением чемпионата мира по футболу.
Движение грузового автотранспорта возле воронежского стадиона «Локомотив» запретят на время проведения ЧМ-2018, сообщила
Грузовые автомобили не смогут проехать по участкам улиц Братской, Нариманова, Пугачева, Халтурина и переулкам Берегового и Нариманова. На этих улицах установят дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах 11 городов — турнир примут Москва,
Воронеж предоставит тренировочную базу участнику турнира — сборной Марокко: команда будет готовиться к чемпионату мира на стадионе «Чайка». В рамках подготовки к ЧМ-2018 в городе реконструировали арены «Чайка» и «Локомотив». В октябре кубок мира привезли в Воронеж в рамках турне по России. За два дня с трофеем сфотографировались 12 тыс. человек.