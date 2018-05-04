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18:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Движение грузовиков возле воронежского стадиона «Локомотив» запретят почти на 2 месяца

Мера связана с проведением чемпионата мира по футболу.

Источник: РИА "Воронеж"

Движение грузового автотранспорта возле воронежского стадиона «Локомотив» запретят на время проведения ЧМ-2018, сообщила пресс-служба горадминистрации в пятницу, 4 мая. Ограничение связано с обеспечением безопасности при проведении чемпионата мира-2018 по футболу.

Грузовые автомобили не смогут проехать по участкам улиц Братской, Нариманова, Пугачева, Халтурина и переулкам Берегового и Нариманова. На этих улицах установят дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах 11 городов — турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Самара, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Нижний Новгород. В чемпионате мира примут участие 32 национальные команды.

Воронеж предоставит тренировочную базу участнику турнира — сборной Марокко: команда будет готовиться к чемпионату мира на стадионе «Чайка». В рамках подготовки к ЧМ-2018 в городе реконструировали арены «Чайка» и «Локомотив». В октябре кубок мира привезли в Воронеж в рамках турне по России. За два дня с трофеем сфотографировались 12 тыс. человек.

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