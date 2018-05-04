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17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре около «Ладьи» появился памятник князю Владимиру

Церемония открытия памятника пройдет в воскресенье, 6 мая.

На самарской набережной появился новый памятник. На 4-ой очереди около Софийского собора установили памятник святителю Руси Владимиру. Об этом «КП"-Самара» сообщили очевидцы.

— Днем рабочие поставили фигуру князя на постамент, — рассказали местные жители. — Памятник огромный. А еще князь Владимир держит в руках крест.

Высота скульптуры на постаменте составляет 6,5 метров. Святитель Руси стоит в княжеском облачении, в правой руке князь Владимир поднял православный крест. Официально памятник откроют 6 мая.

Памятник установлен по инициативе самарского предпринимателя, заместителя председателя правления «Роснано» Владимира Аветисяна. Он же и проинвестировал проект.

— На мой взгляд, нашли уникальное место рядом с Софийским собором, строительство которого вот-вот будет закончено. Оставалось только одно — успеть подготовить площадку к приезду гостей со всего света, — поделился своими впечатлениями Владимир Аветисян.

Напомним, реконструкцию набережной около «Ладьи» обещают завершить до 20 мая.

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