В Самаре около «Ладьи» появился памятник князю Владимиру

На самарской набережной появился новый памятник. На 4-ой очереди около Софийского собора установили памятник святителю Руси Владимиру. Об этом «КП"-Самара» сообщили очевидцы.

— Днем рабочие поставили фигуру князя на постамент, — рассказали местные жители. — Памятник огромный. А еще князь Владимир держит в руках крест.

Высота скульптуры на постаменте составляет 6,5 метров. Святитель Руси стоит в княжеском облачении, в правой руке князь Владимир поднял православный крест. Официально памятник откроют 6 мая.

Памятник установлен по инициативе самарского предпринимателя, заместителя председателя правления «Роснано» Владимира Аветисяна. Он же и проинвестировал проект.

— На мой взгляд, нашли уникальное место рядом с Софийским собором, строительство которого вот-вот будет закончено. Оставалось только одно — успеть подготовить площадку к приезду гостей со всего света, — поделился своими впечатлениями Владимир Аветисян.