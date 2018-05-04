Литовские пограничники показали видео, как медведь ушел в Беларусь
Литовские пограничники опубликовали в интернете видео, как медведь ночью «нелегально» пересек
Литовские пограничники опубликовали в интернете видео, как медведь ночью «нелегально» пересек
«Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, а виза у него есть?» — шутят в Службе охраны государственной границы Литвы.
Пограничники опубликовали на своей странице в Facebook видео, как медведь прогуливался вдоль
После долгих раздумий медведь ушел из Литвы в Беларусь.