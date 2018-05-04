Литовские пограничники показали видео, как медведь ушел в Беларусь

«Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, а виза у него есть?» — шутят в Службе охраны государственной границы Литвы.

Пограничники опубликовали на своей странице в Facebook видео, как медведь прогуливался вдоль литовско-белорусской границы. Они говорят, что довольно редко, когда животное попадает в объектив камеры. Чаще всего они натыкаются лишь на следы.