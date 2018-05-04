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18:06 (мск), источник: Telegraf.by

Литовские пограничники показали видео, как медведь ушел в Беларусь

Литовские пограничники опубликовали в интернете видео, как медведь ночью «нелегально» пересек литовско-белорусскую границу. Косолапый в сомнениях гулял вдоль границы, но все же ушел из Литвы в Беларусь.

Источник: Telegraf.by

«Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, а виза у него есть?» — шутят в Службе охраны государственной границы Литвы.

Пограничники опубликовали на своей странице в Facebook видео, как медведь прогуливался вдоль литовско-белорусской границы. Они говорят, что довольно редко, когда животное попадает в объектив камеры. Чаще всего они натыкаются лишь на следы.

После долгих раздумий медведь ушел из Литвы в Беларусь.

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