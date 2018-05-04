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18:09 (мск), источник: Publika.md

Столичные парки начали опрыскивать химикатами

В ближайшие две недели рабочие зеленхоза обработают все парки и аллеи столицы от клещей.

Источник: Publika.md

Накануне вечером опрыскивали парк на Рышкановке. Использовали около 30 тонн химикатов.

Специалисты уверяют, что препараты эффективны против паразитов. По словам врачей, число пострадавших от клещей после обработки парков значительно снизиться. В апреле около 80 человек, которых укусили клещи, обратились за медицинской помощью.

«Больше всего пациентов было в период пасхальных и майских праздников, так как люди в это время чаще выезжали на природу», — сказала врач Диана Влад.

Из общего числа пострадавших один взрослый и двое детей оказались инфицированы болезнью Лайма.

«Основные симптомы заболевания — высокая температура, увеличение лимфоузлов, общее состояние слабости. Очень похоже на грипп», — сообщила Диана Влад.

Врачи рекомендуют в таких случаях как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

«Лучше не рисковать самим вытаскивать клеща, потому что часть насекомого может остаться внутри. После его удаления назначают профилактический курс», — заявила врач.

Люди надеются, что после химической обработки, клещей в парковых зонах станет меньше.

«Я нашла у себя клеща прямо на затылке. Ходила к хирургу, чтобы его сняли».

«На собаке нашла 12 клещей после прогулки. Вынимала их при помощи нитки».

По данным Национального центра общественного здоровья, 60% обследованных в лабораториях клещей оказались носителями боррелиоза или болезни Лайма.

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