Столичные парки начали опрыскивать химикатами

Накануне вечером опрыскивали парк на Рышкановке. Использовали около 30 тонн химикатов.



Специалисты уверяют, что препараты эффективны против паразитов. По словам врачей, число пострадавших от клещей после обработки парков значительно снизиться. В апреле около 80 человек, которых укусили клещи, обратились за медицинской помощью.



«Больше всего пациентов было в период пасхальных и майских праздников, так как люди в это время чаще выезжали на природу», — сказала врач Диана Влад.



Из общего числа пострадавших один взрослый и двое детей оказались инфицированы болезнью Лайма.



«Основные симптомы заболевания — высокая температура, увеличение лимфоузлов, общее состояние слабости. Очень похоже на грипп», — сообщила Диана Влад.



Врачи рекомендуют в таких случаях как можно скорее обращаться за медицинской помощью.



«Лучше не рисковать самим вытаскивать клеща, потому что часть насекомого может остаться внутри. После его удаления назначают профилактический курс», — заявила врач.



Люди надеются, что после химической обработки, клещей в парковых зонах станет меньше.



«Я нашла у себя клеща прямо на затылке. Ходила к хирургу, чтобы его сняли».



«На собаке нашла 12 клещей после прогулки. Вынимала их при помощи нитки».



По данным Национального центра общественного здоровья, 60% обследованных в лабораториях клещей оказались носителями боррелиоза или болезни Лайма.