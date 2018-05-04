Превышение концентрации этилбензола обнаружено в воздухе Дзержинска Нижегородской области 4 мая

В северной части города отмечено превышение допустимых норм содержанием этилбензола. Максимальная разовая концентрация отмечалась в утренние часы 4 мая 2018 года и составила 2,5 от предельно-допустимой концентрации (ПДК). В центральной части города разовая концентрация этилбензола достигла предельной допустимой концентрации.