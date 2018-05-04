Превышение концентрации этилбензола обнаружено в воздухе Дзержинска Нижегородской области 4 мая
Превышение концентрации этилбензола вновь обнаружено в воздухе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
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Превышение концентрации этилбензола вновь обнаружено в воздухе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В северной части города отмечено превышение допустимых норм содержанием этилбензола. Максимальная разовая концентрация отмечалась в утренние часы 4 мая 2018 года и составила 2,5 от
В Нижнем Новгороде, Кстове и Арзамасе 4 мая превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.