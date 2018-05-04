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18:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Превышение концентрации этилбензола обнаружено в воздухе Дзержинска Нижегородской области 4 мая

Превышение концентрации этилбензола вновь обнаружено в воздухе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Источник: НИА-Нижний Новгород

В северной части города отмечено превышение допустимых норм содержанием этилбензола. Максимальная разовая концентрация отмечалась в утренние часы 4 мая 2018 года и составила 2,5 от предельно-допустимой концентрации (ПДК). В центральной части города разовая концентрация этилбензола достигла предельной допустимой концентрации.

В Нижнем Новгороде, Кстове и Арзамасе 4 мая превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.

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