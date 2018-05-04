Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Тина Канделаки сильно похудела
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
18:16 (мск), источник: РИА Крым

Пожар в Ялтинском заповеднике частично локализован — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике локализовали на площади около 1,2 га. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

«На данный момент пожар локализован на площади около 1,2 га. Удалось взять огонь в кольцо и не допустить его переход на лесные насаждения, а также населенный пункт (село Васильевка — ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

По словам начальника крымского главка МЧС России Сергея Шахова, продолжается работа по проведению окарауливания границ пожара.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, площадь пожара составляет около 3 тыс кв метров. Пожар тушат с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время вертолет МЧС сбросил на огонь около 45 кубометров воды. Всего в ликвидации природного пожара, по данным МЧС, задействовано 94 человека и 24 единицы техники.

Информация о загорании лесной подстилки в районе ущелья Уч-Кош возле села Васильевка — территория Гурзуфского лесничества — поступила в службу спасения в 11.40 в пятницу.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Литва начала называть Грузию по-новому
Россия обыгрывает Францию после первого периода матча ЧМ
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
Биологи из США успешно испытали первое лекарство от алкоголизма
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь