Пожар в Ялтинском заповеднике частично локализован — МЧС

«На данный момент пожар локализован на площади около 1,2 га. Удалось взять огонь в кольцо и не допустить его переход на лесные насаждения, а также населенный пункт (село Васильевка — ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

По словам начальника крымского главка МЧС России Сергея Шахова, продолжается работа по проведению окарауливания границ пожара.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, площадь пожара составляет около 3 тыс кв метров. Пожар тушат с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время вертолет МЧС сбросил на огонь около 45 кубометров воды. Всего в ликвидации природного пожара, по данным МЧС, задействовано 94 человека и 24 единицы техники.