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18:44 (мск), источник: Kazinform

Боевой парад будут транслировать по национальным и местным телеканалам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Боевой парад будет транслироваться по национальным и местным телеканалам. Об этом сообщила глава управлении внутренней политики акимата Жамбылской области Галия Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В мае мы отмечаем два главных праздника — День защитника Отечества и День Великой Победы, — сказала руководитель ведомства Галия Боранбаева. — Сейчас полным ходом идет подготовка к этим знаменательным датам, празднование которых пройдет на высоком организационном и идеологическом уровне».

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По словам, в Боевом параде, который станет демонстрацией боевой мощи и современного технического оснащения Вооруженных сил страны, задействовано около трех тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, порядка 30 единиц летательных аппаратов. Боевой парад будет транслироваться по национальным и местным телеканалам.

Галия Боранбаева сообщила, что в таразском парке Турара Рыскулова состоится торжественное собрание с участием военных, будет организована прямая трансляция Боевого Парада. В районных центрах парад будет показан в Домах культуры.

Спикер напомнила, что главные праздничные мероприятия Дня защитника Отечества пройдут 7 мая в 11.00 в селе Гвардейском Кордайского района, где состоится Боевой парад с участием Главы государства. «Предыдущий боевой парад состоялся в 2015 году в Астане в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, — продолжила спикер. — В этом году парад имеет свои особенности, такие как показ реальных тактических действий разведывательных подразделений с боевым применением современного вооружения и военной техники, авиации. Боевой парад, по замыслу, состоит из двух частей. В первой части запланировано вручение Боевых знамен акимам городов и областей. После чего вниманию зрителей будет представлено прохождение торжественным маршем девятнадцати пеших парадных расчетов, в которые входят военнослужащие Сил специальных операций казахстанской армии, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и территориальных войск. Вторая часть включает в себя активную фазу, которая состоит из пяти тактических эпизодов».

В числе мероприятий в этот день в регионе пройдут «Дни открытых дверей» в пяти воинских частях, дислоцированных на территории Жамбылской области, а также на пограничных заставах в Кордайском, Меркенском, Жамбылском районах. На погранзаставах будут продемонстрированы военная техника и боевая подготовка солдат.

«В преддверии праздника в районах области и в городе Таразе пройдут встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, военнослужащими. Будут организованы встречи молодых солдат и курсантов с ветеранами войны в воинских частях. Помимо этого, планируются различные молодежные патриотические акции. В таразских дворовых клубах “Арай”, “Балауса”, “Ботакан”, “Жас балгын”, в учебных заведениях пройдут соревнования по военным видам спорта, конкурсы патриотических песен», — рассказала Галия Боранбаева.

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