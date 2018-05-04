Мужчина погиб в жутком ДТП с участием трех машин в Темиртау

«4 мая в городе Темиртау по проспекту Республики автомобиль “Huindai Accent” под управлением 39-летнего водителя, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на столб освещения, который упал на проезжую часть. После чего на данный столб совершили наезд еще два автомобиля», — сообщили в ДВД.