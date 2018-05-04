Энтомолог объяснила причины нашествия мошек-кровопийц на Беларусь

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Большое количество кровососущих мошек и комаров в этом сезоне связано с комфортной зимой и аномально теплой весной, рассказала Sputnik заместитель гендиректора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Татьяна Волкова.

Белорусы начали жаловаться на чрезвычайно большое количество мошек-кровопийц и комаров — особенно на Брестчине и на Полесье. Sputnik поговорил с кандидатом биологических наук о причинах такой активности гнуса.

«Действительно, поступает информация о большом количестве гнуса в Брестской области и на Полесье. В течение некоторого времени появятся они и в других регионах республики», — предупредила Волкова.

По словам ученого, связано такое «нашествие» гнуса с комфортной и необычайно теплой зимой.

«Кроме того, существует понятие и цикличности популяции насекомых», — добавила она.

Летающая мошкара, буквально «откусывающая» кусочки кожи, доставляет людям много неудобств, но может быть и опасно для здоровья: они, как и комары, часто являются переносчиками ряда вирусов. «Конечно, они не смертельные, но могут вызывать лихорадку — тот же лихорадку Западного Нила, например», — рассказала энтомолог.

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Защищаться от опасной мошкары специалисты рекомендуют следующим образом: при походе в лес или к воде лучше закрывать максимальную площадь кожи. Также необходимо использовать репелленты, однако стоит очень внимательно читать их этикетки. Немного могут отпугнуть мошкару и эфирные масла.

«Пики активности у гнуса — утро и вечер. Если вы, например, идете с палаткой, то лучше ставить ее на продуваемом месте и не сразу у воды — так вы тоже себя можете обезопасить», — посоветовала специалист.

Летать гнус будет все лето — иногда за сезон «хозяйничают» по четыре поколения насекомых. Уйдут они лишь с холодами. К слову, по популяции этих мошек можно сделать прогноз и по количеству комаров.