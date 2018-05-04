Использованные влажные салфетки могут изменить русла рек
Британские экологи изучили воздействие предмета гигиены на окружающую среду.
Британские экологи изучили воздействие предмета гигиены на окружающую среду.
Лондонская экологическая организация Thames21, занимающаяся очисткой рек и каналов, во время последней акции собрала более 5 тыс. использованных влажных салфеток со 116 кв. м набережной Темзы в районе Хаммерсмита. Члены организации обратили внимание на то, что одноразовые средства гигиены накапливаются в водах реки и, смешиваясь с ветками и грязью, образуют холмы, которые хорошо заметны в отлив. Подводные холмы формируют новые, неестественные русла рек по всей Великобритании. О наблюдениях экологов сообщает The Guardian.
Это число на тысячу больше, чем количество салфеток, подобранных работниками организации с территории площадью 154 кв. м год назад.
Как отмечает The Guardian, потребительский спрос на влажные салфетки растет. Отрасль быстро развивается: помимо детских салфеток, покупателям предлагаются салфетки для личной гигиены, домашних питомцев, бытовые, промышленные, антималярийные и другие. В интернете даже появился
При этом экологи отмечают, что многие британцы не осведомлены о воздействии, которое влажные одноразовые салфетки оказывают на окружающую среду. Для производства салфеток используются полиэфир или полипропилен, которые не являются биоразлагаемыми.
Люди не в курсе, что такие салфетки нельзя смывать в унитаз. При этом они обеспокоены проблемой загрязнения окружающей среды пластиком больше, чем когда бы то ни было.
Исследование, проведенное в прошлом году организацией Water UK (профсоюз водопроводных и канализационных компаний Великобритании), показало, что влажные салфетки становятся причиной засора труб в 93% случаев. Работы по прочистке обходится государству в 100 млн фунтов стерлингов ($135,7 млн) ежегодно. Thames21 стремится повысить осведомленность о масштабах «проблемы влажных салфеток» на территории всей страны.