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18:52 (мск), источник: ТАСС

Использованные влажные салфетки могут изменить русла рек

Британские экологи изучили воздействие предмета гигиены на окружающую среду.

Источник: СС0/bassoongb

Лондонская экологическая организация Thames21, занимающаяся очисткой рек и каналов, во время последней акции собрала более 5 тыс. использованных влажных салфеток со 116 кв. м набережной Темзы в районе Хаммерсмита. Члены организации обратили внимание на то, что одноразовые средства гигиены накапливаются в водах реки и, смешиваясь с ветками и грязью, образуют холмы, которые хорошо заметны в отлив. Подводные холмы формируют новые, неестественные русла рек по всей Великобритании. О наблюдениях экологов сообщает The Guardian.

5453 влажные салфетки найдены на участке размером в половину теннисного корта.
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Это число на тысячу больше, чем количество салфеток, подобранных работниками организации с территории площадью 154 кв. м год назад.

Как отмечает The Guardian, потребительский спрос на влажные салфетки растет. Отрасль быстро развивается: помимо детских салфеток, покупателям предлагаются салфетки для личной гигиены, домашних питомцев, бытовые, промышленные, антималярийные и другие. В интернете даже появился онлайн-музей, посвященный этому средству гигиены. Предполагается, что сектор будет расти примерно на 6−7% в год и в общемировом масштабе увеличится с $3 до $4 млрд к 2021 году.

При этом экологи отмечают, что многие британцы не осведомлены о воздействии, которое влажные одноразовые салфетки оказывают на окружающую среду. Для производства салфеток используются полиэфир или полипропилен, которые не являются биоразлагаемыми.

Люди не в курсе, что такие салфетки нельзя смывать в унитаз. При этом они обеспокоены проблемой загрязнения окружающей среды пластиком больше, чем когда бы то ни было.
Кирстен Даунер
Сотрудница Thames21

Исследование, проведенное в прошлом году организацией Water UK (профсоюз водопроводных и канализационных компаний Великобритании), показало, что влажные салфетки становятся причиной засора труб в 93% случаев. Работы по прочистке обходится государству в 100 млн фунтов стерлингов ($135,7 млн) ежегодно. Thames21 стремится повысить осведомленность о масштабах «проблемы влажных салфеток» на территории всей страны.

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