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13:05 (мск), источник: Популярная механика

Некоторые тесты ДНК не могут отличить человека от собаки

В Америке уже существует немало фирм, которые делают генетические тесты для самых обыкновенных граждан. И как оказалось, не все из этих тестов могут отличить человека от собаки по представленному образцу.

Источник: Популярная механика

Обычно тесты проходят, чтобы выяснить подробности о фамильном древе или же о генетических заболеваниях, которые клиент может передать своим потомкам. Никто из клиентов фирм, вроде 23andMe, не спрашивает о том, человек ли он.

Филиал NBC в Чикаго послал образец ДНК одного из своих репортеров в несколько компаний, проводящих тесты ДНК, для сравнения результатов. И ради смеха к образцам также добавили образец ДНК собаки, лабрадора по имени Бэйли.

Большинство компаний просто вернуло образец, сказав, что не могут его расшифровать, но одна компания, Orig3n DNA, прислала журналисту семистраничный отчет, где говорилось о прекрасном состоянии сердца Бэйли, а также о недостаточно мышечном тонусе. Компания советовала клиенту поработать с личным тренером. Вот только ни словом не упомянула о том, что перед ними ДНК собаки.

Индустрия генетических тестов только расширяется, в США по ним уже определяют, какое вино лучше пить человеку, и даже как подобрать себе идеального генетического партнера. Но специалисты предупреждают, что все подобные результаты лучше принимать со скепсисом, как и показал простейший эксперимент канала NBC.

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