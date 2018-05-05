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09:00 (мск), источник: Известия

Вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

Сегодня в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Теперь водителям, чьи авто не соответствуют нормам безопасности, будут выдавать диагностические карты с указанием конкретных неисправностей. Ранее такие карты выдавались только владельцам исправных машин.

Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Их будут наказывать за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.

Кроме того, закон наделяет субъекты правом самостоятельно устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение.

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