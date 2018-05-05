Вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

Источник: РИА "Новости"

Теперь водителям, чьи авто не соответствуют нормам безопасности, будут выдавать диагностические карты с указанием конкретных неисправностей. Ранее такие карты выдавались только владельцам исправных машин.

Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Их будут наказывать за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.