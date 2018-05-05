Вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей
Сегодня в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля.
Сегодня в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля.
Теперь водителям, чьи авто не соответствуют нормам безопасности, будут выдавать диагностические карты с указанием конкретных неисправностей. Ранее такие карты выдавались только владельцам исправных машин.
Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Их будут наказывать за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.
Кроме того, закон наделяет субъекты правом самостоятельно устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение.