Мария Василевич из Минска завоевала титул «Мисс Беларусь-2018»

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Голову Марии увенчала корона, изготовленная в 2004 году. Украшение весом 120 г выполнено из белого золота и усыпано полутысячей фианитов и топазов.

Девушка будет представлять страну на «Мисс мира» в этом году, а также участвовать в различных культурных, благотворительных акциях в Беларуси и за ее пределами. Кроме того, новоиспеченной победительнице присуждены специальные призы, главный из которых — внедорожник Geely Atlas.

Обладательнице почетного титула 20 лет, она студентка Белорусского государственного экономического университета. Мария мечтает стать телеведущей, свободно владеет белорусским языком. Девушка даже имеет опыт пилотирования самолета.

Конкуренцию Марии Василевич составили еще 29 девушек. Некоторые из них также удостоены почетных титулов.