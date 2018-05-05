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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

После пожара в «Зимней вишне» преподавать ОБЖ будут иначе

В мае на коллегии Минобрнауки будут рассмотрены новые концепции преподавания ОБЖ и обществознания. Такой ответ получил депутат Госдумы Валерий Рашкин на запрос о дополнительных мерах по профилактики трагедий, подобных пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Аналогичный документ подготовили и в МЧС.

В мае на коллегии Минобрнауки будут рассмотрены новые концепции преподавания ОБЖ и обществознания, пишет «Коммерсантъ» в пятницу, 4 мая.

Такой ответ получил депутат Госдумы Валерий Рашкин на запрос в правительство России о дополнительных мерах по профилактики трагедий, подобных пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Новая концепция преподавания должна стать «ориентиром для совершенствования содержания учебников, методик и технологий формирования установок безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных ситуациях».

В МЧС России также подготовили проект приказа по обучению пожарной безопасности, смысл которого в том, чтобы внедрить «единообразный подход» во всех трудовых и служебных сообществах.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

К 1 сентября на месте этого ТЦ появится мемориальный сквер. Снос уцелевшей после пожара части здания начнется в конце мая.

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